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Veli Ağbaba pazarda yere yığılıp tıp merkezine kaldırıldı

Veli Ağbaba, Malatya’daki pazarda fenalaşarak yere yığıldı; 112 ekiplerince müdahale edilip Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı, açıklama yok.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 16:18

GÜNCELLEME: 26 Eylül 2026 - 16:21

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EDİTÖR: Elif Demir

Veli Ağbaba pazarda yere yığılıp tıp merkezine kaldırıldı

Veli Ağbaba pazarda fenalaştı

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kent merkezindeki pazar programı sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Olayı gören partililer ve vatandaşlar derhal sağlık ekiplerine haber verdi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Ağbaba pazarda vatandaşlarla bir araya geldiği sırada baygınlık geçirdi. Çevrede bulunan kişiler, kısa sürede 112 Acil Sağlık ekiplerine ulaştı ve müdahale çağrısı yapıldı.

Müdahale ve hastaneye sevk:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi; ardından Ağbaba ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Milletvekilinin sağlık durumuyla ilgili yetkililer tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

YENİ PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ VELİ AĞBABA, PAZARDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ PROGRAM SIRASINDA...

YENİ PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ VELİ AĞBABA, PAZARDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ PROGRAM SIRASINDA FENALAŞARAK BAYGINLIK GEÇİRDİ. AĞBABA, OLAY YERİNE ÇAĞRILAN AMBULANSLA TIP MERKEZİNE KALDIRILDI.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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