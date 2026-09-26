Erdoğan'dan adalet ve dayanışma çağrısı: siyonist zihniyetin maskesini indirme kararlılığımız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD EXPO Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu kapanış programında konuştu. Konuşmasında hem uluslararası hukuka yönelik güçlü bir duruş sergileyen Erdoğan, hem de Türkiye'nin ekonomik performansına ilişkin kapsamlı veriler paylaştı.

Erdoğan'ın uluslararası hukuk ve adalet vurgusu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu konuşmalarına atıfla bölgedeki insani trajedilere dikkat çekti ve uluslararası mekanizmaların etkinliğine işaret etti. Erdoğan, kendisine atfettiği sorumluluk çerçevesinde şu ifadeleri kullandı:

Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören; insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız.

Erdoğan ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler platformlarına dair eleştirilerini sürdürdü ve savaş suçlularının hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Henüz 6 yaşındayken ailesiyle birlikte 335 kurşunla vahşice şehit edilen Hind Receb yavrumuzun hesabı hukuk önünde sorulacaktır, dedi ve sivil kayıplara dikkat çekti. Sözcüklerini "son nefesimize kadar adalet mücadelesi içinde olacağız" ifadesiyle noktaladı.

Yapay zekâ, toplumsal değerler ve iş dünyasına çağrı:

Erdoğan, teknolojideki dönüşüme ilişkin değerlendirmesinde yapay zekâ ve robotik teknolojilerin üretim ve tüketim süreçlerini doğrudan etkilediğini belirtti. Ancak bu teknolojilerin geliştirilmesinde insan faktörünün ve toplumun temel değerlerinin korunmasının zorunlu olduğuna dikkat çekti. Ahilik gibi kültürel miraslara sahip bir toplumun bu konularda duyarsız kalamayacağını belirterek kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum arasında kapsamlı bir tartışma çağrısı yaptı.

Ekonomi, büyüme ve ihracat verileri:

Konuşmasında ekonomik başarıları ayrıntılı rakamlarla aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel şoklara rağmen Türkiye'yi "büyüme ve istikrar rotasında" tutmayı başardıklarını söyledi. Paylaşılan veriler arasında öne çıkanlar şunlar:

- Geçen yıl ekonominin %3,7 büyümesiyle 16 yıllık kesintisiz büyüme performansının sürdüğü belirtildi. 2026'nın ilk çeyreğinde %2,6, ikinci çeyreğinde ise %2,3 büyüme gerçekleştiği ifade edildi.

- Türkiye'nin cari fiyatlarla ekonomik büyüklüğünün 1 trilyon 602 milyar dolar olduğu, dünya sıralamasında 16'ncı, Avrupa'da ise 6'ncı sırada bulunduğu vurgulandı.

- Kişi başına gelirin 2002'de 3 bin 616 dolar iken 2025'te 18 bin 103 dolara çıktığı kaydedildi.

- İhracatta ise 2002'de 36 milyar dolar olan seviyenin 2025'te 273,2 milyar dolara yükseldiği belirtildi. 2026 Ağustos ayı ihracatının yıllık bazda %8,1 artışla 23,5 milyar dolar olduğu; Ocak-Ağustos döneminin ise 185 milyar dolar düzeyine eriştiği aktarıldı. Ağustos ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatının toplamının 405 milyar dolar civarına ulaşması öngörüldü.

- İhracat yapan firma sayısının 2002'de 33 bin iken 2025'te 168 bin firmaya yükseldiği; savunma ve havacılık ihracatının Ocak-Ağustos 2026 döneminde yıllık %16,2 artışla 6 milyar 300 milyon dolar seviyesine ulaştığı aktarıldı.

- Finansal desteklere ilişkin olarak Türk Eximbank'ın ödenmiş sermayesinin 100 milyar liraya çıkarıldığı, banka tarafından geçen yıl ihracata sağlanan kredi, sigorta ve garanti desteklerinin toplamının 54,2 milyar dolar olduğu; 2026 Ağustos sonu itibarıyla desteklerin 44 milyar dolar civarında bulunduğu belirtildi.

- Doğrudan yabancı yatırımda geçen yıl net 3,3 milyar dolar girdi sağlandığı; yurt dışındaki Türk yatırımlarının 2025 yılı sonu itibarıyla 70 milyar dolar seviyesine ulaştığı ifade edildi.

Erdoğan, 20 gün önce açıklanan yeni Orta Vadeli Program'la sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedeflerine kararlılıkla ilerleyeceklerini söyleyerek sözlerini sonlandırdı ve katılımcılara teşekkür etti.

MÜSİAD'ın 14 binden fazla üyesiyle 60 bin işletmeyi temsil ettiğini ve yaklaşık 3 milyon kişiyi istihdam ettiğini hatırlatan Erdoğan, kurumun 84 ülkedeki 184 şube ve temsilcilikle faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti ve iş dünyasının beklentilerine yönelik takdirini iletti.

Konuşma, hem dış politika ve insan hakları ekseninde adalet çağrısı hem de ekonomik verilerle Türkiye'nin ulaştığı noktayı vurgulayan mesajları bir arada taşıdı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, İSTANBUL FUAR MERKEZİ'NDE "MÜSİAD EXPO ULUSLARARASI TİCARET FUARI VE 29. ULUSLARARASI İŞ FORUMU"NA KATILDI.