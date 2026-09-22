Veliefendi'de Sultansuyu'dan çıkan 13 elit tay 51,6 milyon TL'ye satıldı

Müzayede sonuçları:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) yılın ilk elit tay müzayedesi İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirildi. Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 13 safkan tay, fiziki katılımın yanı sıra TİGEM tarafından uygulanan hibrit satış yöntemiyle çevrim içi teklif imkanı da sunularak alıcılarla buluşturuldu.

Toplam satış bedeli 51 milyon 600 bin TL olarak kaydedildi. Günün en yüksek bedelle satılan tayı Ağa Fahri oldu ve bu tay 8 milyon 750 bin TL'ye alıcı buldu. Satılan 13 tay için oluşan 3 milyon 969 bin TLlik ortalama satış bedeli, elit tay satışlarında tüm zamanların en yüksek ortalaması olarak kayda geçti ve yeni bir rekora işaret etti.

TİGEM'in mirası ve tayların kökeni:

Müzayedenin açılışında konuşan TİGEM Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bülbül, kurumun safkan Arap atı yetiştiriciliğinde sahip olduğu köklü birikime vurgu yaptı. Bülbül, "Biz bütün faaliyetlerimizi bu köklü tecrübeye ve bu mirasın bizlere yüklediği sorumluluğa sahip çıkarak yürütmeye gayret ediyoruz" dedi.

Bülbül, Sultansuyu Tarım İşletmesi yetiştirmesi elit tayların TİGEM’in seçkin aygırlarından elde edildiğini belirtti ve satılan tayların Özgünhan, Taykut, Yılmabaşar ve Berksoy gibi önemli aygırların temsilcileri olduğunu vurguladı.

Gelecek müzayede:

TİGEM, bir sonraki elit tay müzayedesinin 6 Ekim'de Karacabey Tarım İşletmesi yetiştirmesi elit tayların satışa sunulmasıyla İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirileceğini duyurdu.

SULTANSUYU YETİŞTİRMESİ 13 ELİT TAY 51,6 MİLYON TL'YE SATILDI