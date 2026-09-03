Vodafone Türkiye insan ve kültür alanında 8 ödülle uluslararası sahnede öne çıktı

Vodafone Türkiye’ye uluslararası arenada 8 ödül birden

Vodafone Türkiye, insan kaynakları ve yetenek yönetimi alanında küresel kabul gören Brandon Hall Group HCM Mükemmellik Ödülleri 2026’da başvurduğu tüm kategorilerde ödüle layık görülerek dikkat çekti. Şirket, toplamda 5 Altın, 2 Gümüş ve 1 Bronz ödül kazanarak çalışan deneyimi ve insan-kültür stratejisinin somut bir karşılığını elde etti.

ödüllerin dağılımı:

Vodafone Türkiye, yarıştığı 8 kategori içinde şu uygulama ve programlarla ödül aldı:

Öğrenme ve Gelişim Ödülleri - En İyi Hibrit Öğrenme Programı: "Müşteri Operasyonları Hibrit Oryantasyon Programı" ile Altın.

Öğrenme ve Gelişim Ödülleri - En İyi Özgün veya Yenilikçi Öğrenme ve Gelişim Programı: "Daha Fazla Öğren, Daha Fazla Kazan" programı ile Gümüş.

Öğrenme ve Gelişim Ödülleri - Karma Öğrenmenin En İyi Kullanımı: "Dijital Çağda Eğitici Eğitimi" programı ile Bronz.

Liderlik Geliştirme Ödülleri - Ön Saf Liderler İçin En İyi Geliştirme Programı: "Geleceğe Hazır Ön Saf Liderler Geliştirme Programı" ile Altın.

Yetenek Kazanımı Ödülleri - En İyi Sosyal Yetenek Kazanımı Stratejisi: "Sosyal Odaklı Yetenek Yolculuğu Tasarımı" uygulaması ile Altın.

İnsan Kaynakları Ödülleri - En İyi İK Lideri: "Geleceğin İşverenine Öncülük Etmek" uygulaması ile Altın.

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Ödülleri - ÇEKA ve Aidiyet Girişimlerinde Liderlikte En İyisi: "Vodafone Türkiye ‘Olduğum Gibi’ Kültürü" ile Gümüş.

İnsan Kaynakları Ödülleri - En İyi Yan Haklar Stratejisi ve Yönetimi: "Yan Haklar ve Refah ile Çalışan Değerini Artırma" uygulaması ile Altın.

strateji, uygulama ve değerlendirme:

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, şirketin yaklaşımını şu sözlerle özetledi: "Vodafone’da çalışan deneyimini, çalışan yaşam döngüsünün tüm aşamalarını kapsayan bütünsel bir yaklaşımla ele alıyoruz. Adayların Vodafone ile ilk temasından başlayarak; işe alım, gelişim, kariyer, liderlik, bağlılık ve çalışan deneyiminin tüm temas noktalarını birbiriyle bağlantılı şekilde tasarlıyoruz. Her bir çalışma arkadaşımızın farklı ihtiyaç ve beklentilerini gözeten, kapsayıcı ve sürekli gelişimi destekleyen bir deneyim sunmayı önceliklendiriyoruz. Brandon Hall’dan farklı alanlarda aldığımız bu ödülleri de çalışan yaşam döngüsünün farklı aşamalarında hayata geçirdiğimiz uygulamaların ve uzun süredir kararlılıkla sürdürdüğümüz insan ve kültür stratejimizin önemli bir göstergesi olarak görüyoruz. Elbette bu başarı, güçlü bir ekip çalışmasının ürünü. Farklı uzmanlık alanlarından ekiplerimizin ortak hedefler etrafında buluşması, birlikte üretmesi ve çalışan deneyimini her geçen gün daha ileriye taşıma konusundaki ortak tutkusu, bugün elde ettiğimiz bu başarının en önemli unsurlarından biri. Bu nedenle aldığımız ödülleri, bu yolculuğa katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımızın ortak başarısı olarak görüyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri ve değerli hissedebilecekleri bir çalışma ortamı oluşturmak için onları dinlemeye, ihtiyaçlarını anlamaya ve çalışan deneyimini sürekli geliştirmeye devam edeceğiz."

Bu sonuç, Vodafone Türkiye’nin insan kaynakları uygulamalarını hem dijital hem de insani boyutlarda entegre ederek ilerlediğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Şirket, ödüllerin sunduğu geri bildirimleri kullanarak programlarını daha da iyileştirmeyi ve kazanılan içgörüleri çalışan deneyimine yansıtmayı planlıyor.

VODAFONE TÜRKİYE İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI NAZLI TLABAR GÜLER