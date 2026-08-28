Yağışta kontrolü kaybeden otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı

Olay yeri ve koşullar:

Bolu'da yağışlı hava koşullarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Kaza, Kasaplar Mahallesi sınırlarında gerçekleşti.

Sürücünün ismi ve aracın plakası henüz öğrenilemedi. Kazada 1 kişi yaralandı ve olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kanalda bulunan araca ulaşarak yaralı sürücüyü yerinden çıkardı ve ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi için Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kanalda kalan araç ise olay yerine çağrılan çekici yardımıyla, kısa süren çalışma sonrası bulundugu yerden çıkartıldı.

Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

BOLU’DA YAĞIŞLI HAVADA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, SULAMA KANALINA UÇTU. KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.