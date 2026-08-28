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Yağışta kontrolü kaybeden otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı

Bolu'nun Kasaplar Mahallesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybeden otomobil sulama kanalına düştü; sürücü yaralandı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 11:58

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yağışta kontrolü kaybeden otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı

Olay yeri ve koşullar:

Bolu'da yağışlı hava koşullarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Kaza, Kasaplar Mahallesi sınırlarında gerçekleşti.

Sürücünün ismi ve aracın plakası henüz öğrenilemedi. Kazada 1 kişi yaralandı ve olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kanalda bulunan araca ulaşarak yaralı sürücüyü yerinden çıkardı ve ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi için Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kanalda kalan araç ise olay yerine çağrılan çekici yardımıyla, kısa süren çalışma sonrası bulundugu yerden çıkartıldı.

Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

BOLU’DA YAĞIŞLI HAVADA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, SULAMA KANALINA...

BOLU’DA YAĞIŞLI HAVADA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, SULAMA KANALINA UÇTU. KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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