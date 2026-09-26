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turizmde sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik ödülle tescillendi

Türkiye, konaklama tesislerinde sürdürülebilirlik sertifikasyonu ve erişilebilir halk plajları uygulamalarıyla TTG Travel Industry Awards 2026'da ödül aldı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 12:21

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EDİTÖR: Hazal Tunç

turizmde sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik ödülle tescillendi

TTG ödülüyle uluslararası tanınırlık

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin sürdürülebilir turizm ve erişilebilirlik alanındaki çalışmalarının Londra merkezli TTG Travel Industry Awards 2026'da ödüle layık görüldüğünü duyurdu. Sosyal medya paylaşımında, Türkiye'ye uluslararası alanda bir ödül daha kazandırıldığına dikkat çeken Ersoy, proje ekiplerini tebrik etti.

ödülün niteliği ve gerekçesi:

Bu yıl ilk kez verilen "Destination for Change" ödülü, yerel toplulukları ve ziyaretçileri gözeten, çevreye duyarlı ve kapsayıcı turizm uygulamalarını somut sonuçlarla hayata geçiren destinasyonlara verildi. Londra'daki The Roundhouse'ta sektör temsilcilerinin bulunduğu törende ödülün sahibi TGA olarak açıklandı. Jüri raporunda, Türkiye'nin turizm stratejisini geniş ölçekli olarak uygulamaya koyduğu ve ölçülebilir sonuçlar elde ettiği vurgulandı.

sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik uygulamalarının öne çıkışı:

Jüri değerlendirmesinde özellikle konaklama tesislerinde uygulanan sürdürülebilirlik sertifikasyonu ve turizmde erişilebilirliği artırmaya yönelik somut adımlar ön plana çıktı. Türkiye, 2022'de Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile yapılan hükümet düzeyindeki anlaşma sonrası başlattığı program kapsamında ülke genelinde standartları yaygınlaştırdı.

Program kapsamında, ülke genelindeki konaklama tesislerinden 2 bin 500'ü aşkın tesis uluslararası GSTC sertifikası almaya hak kazandı. Bu sertifikasyon süreci, tesislerde çevreye duyarlı uygulamaların ve enerji-verimliliği, atık yönetimi gibi kriterlerin yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

erişilebilir halk plajları uygulamaları:

TGA'nın ödül başvurusunda erişilebilirlik vurgusu önemli bir yer tuttu. Başvuruda, farklı ihtiyaçlara sahip ziyaretçilerin deniz ve tatil imkanlarına eşit katılımını sağlamak üzere halk plajlarında yürütülen düzenlemeler ve altyapı iyileştirmeleri örneklerle sunuldu. Bakan Ersoy da bu çalışmalara atıfla, "Sürdürülebilir turizm programımızla konaklama tesislerimizde çevreye duyarlı uygulamaları yaygınlaştırıyor, erişilebilir halk plajlarımızla herkesin denizden ve tatilden yararlanabilmesi için imkanlarımızı artırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ödül, Türkiye'nin hem çevresel hem de sosyal boyutları olan bir turizm stratejisini hayata geçirmeye yönelik adımlarının uluslararası alanda tanınması olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, bu tür tanınırlığın sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaşmasına ve destinasyonların rekabet gücünün artmasına katkı sağlayacağını belirtiyor.

Sonuç olarak, TTG Travel Industry Awards 2026'da elde edilen başarı; sertifikasyon süreçleri, halk plajlarındaki erişilebilirlik iyileştirmeleri ve sektörün kapsamlı uygulama adımları sayesinde Türkiye'nin sürdürülebilir ve kapsayıcı turizm hedeflerinin somutlaştığını gösteriyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, &quot;SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM PROGRAMIMIZLA KONAKLAMA...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, "SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM PROGRAMIMIZLA KONAKLAMA TESİSLERİMİZDE ÇEVREYE DUYARLI UYGULAMALARI YAYGINLAŞTIRIYOR, ERİŞİLEBİLİR HALK PLAJLARIMIZLA HERKESİN DENİZDEN VE TATİLDEN YARARLANABİLMESİ İÇİN İMKANLARIMIZI ARTIRIYORUZ" DEDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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