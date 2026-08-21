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Yangında kaybettiklerini üretime döndürme çabası: büyükşehirden yem desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ula Portakallık'ta çıkan ahır yangınında 1500 küçük kare balya ve 4 büyükbaşını kaybeden Yüksel Altan'a kesif ve kaba yem desteği sağladı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 10:59

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EDİTÖR: Berk Doğan

Yangında kaybettiklerini üretime döndürme çabası: büyükşehirden yem desteği

büyükşehirten yangın mağduruna acil yem desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ula ilçesi Portakallık Mahallesi’nde meydana gelen ahır yangınında zarar gören üretici Yüksel Altan için hızlı müdahalede bulundu. Olayda üreticiye ait 1500 adet küçük kare ot balyası yanarken, 4 büyükbaş hayvan telef oldu. Belediye, yangının ardından üreticinin mağduriyetini azaltmak ve hayvancılık faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla destek paketini ulaştırdı.

destek içeriği:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından sağlanan yardımlar kapsamında üreticiye kesif yem ve kaba yem desteği verildi. Bu destek, hem gündelik hayvan beslenmesi ihtiyacını karşılamayı hem de üreticinin kısa vadede yeniden üretime dönmesine katkı sunmayı hedefliyor. Belediye yetkilileri, teslimatın yangının yol açtığı acil besleme ihtiyacını gidermeye yönelik olarak organize edildiğini belirtti.

kırsalda dayanışma ve sürdürülebilir üretim:

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras destek sürecine ilişkin açıklama yaptı. Aras, "Ula ilçemizin Portakallık Mahallesi’nde meydana gelen yangında üreticimiz Yüksel Altan’ın hayvanlarını ve yemlerini kaybetmesinden büyük üzüntü duyduk." diyerek belediyenin amacı ve sorumluluğuna vurgu yaptı. Ayrıca Aras, "İyi gününde de zor gününde de üreticimizin yanında olmaya, dayanışmayla üretimi büyütmeye devam edeceğiz." sözleriyle kırsal kalkınma ve üreticilere yönelik desteğin süreceğinin altını çizdi.

Belediye yetkilileri, benzer afet durumlarında üreticilere yönelik yardım mekanizmalarının hızlı ve koordineli şekilde işletilmeye devam edeceğini, kırsalda üretimin sürdürülebilirliği için dayanışma ağlarının güçlendirileceğini ifade etti.

YANGIN MAĞDURU ÜRETİCİYE BÜYÜKŞEHİRDEN YEM DESTEĞİ

YANGIN MAĞDURU ÜRETİCİYE BÜYÜKŞEHİRDEN YEM DESTEĞİ

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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