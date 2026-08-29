Gülnar'da köklü hikâyelerle uluslararası bilim ve kültür buluşması

Etkinlik programı ve açılış

Mersin’in Gülnar ilçesinde düzenlenen 9. Uluslararası Gülnar Bilim ve Kültür Etkinlikleri, 28-30 Ağustos tarihleri arasında üç gün sürecek bir programla başladı. Açılış gününde bilimin ve toplumun kesişimine odaklanan oturumlara yer verildi.

Etkinliklerin ilk gününde, Kocaeli Üniversitesi Fen‑Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi ve dekan yardımcısı Dr. Meryem Gürbüz tarafından "Kadın ve Toplum" konulu bir sempozyum gerçekleştirildi. Program kapsamında ayrıca kültür-sanat faaliyetleri ve akademik çalıştaylar yer alıyor.

Çalıştaylar ve temalar:

Etkinlikler boyunca bilimsel oturumların yanı sıra 29 ve 30 Ağustos tarihlerinde Gülnar Pazar Alanı’nda "Üretici Kadın" temalı çalıştaylar düzenlenecek. Organizasyon, bilim, kültür ve toplumsal yaşamı bir arada ele alarak ilçenin sosyal ve kültürel dokusuna katkı sağlamayı amaçlıyor.

Yerel destek, hedefler ve katılımcılar

Etkinlikler, Mersin Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere çeşitli kurumların desteğiyle geleneksel olarak düzenleniyor. Açılışta konuşan Gülnar Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Orçun, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek etkinliğin hayırlı olmasını diledi ve Fatih Önge ile Gülnarlılar adına iyi temennilerini iletti.

Gülnar Kaymakamı Emrah Aslan ise ilçenin köklü tarihine ve kültürel zenginliğine vurgu yaparak, Gülnar’da düzenlenen her çalışmanın arkasında ayrı bir hikâye bulunduğunu söyledi. Aslan, gelecek yıl daha kapsamlı bir organizasyon hedeflediklerini ve ilçenin geleneksel yaşamı ile bilime verdiği önemin birlikte yaşatıldığını belirtti.

Uluslararası yaklaşım ve geçmiş:

Uluslararası Gülnar Bilim ve Kültür Etkinlikleri Genel Koordinatörü Prof. Dr. Ayşe Çalık Ross, organizasyonun 2016'dan bu yana büyüyerek bir marka haline geldiğini, ilk yıllarda yaklaşık 38 ülkeden katılım sağlandığını ve pandemi dönemindeki durgunluğun ardından etkinliğin yeniden yükselişe geçtiğini anlattı. Prof. Ross, etkinliklerin temelinde bilimin bulunduğunu ve farklı ülkelerden bilim insanlarının Gülnar’a davet edildiğini vurguladı.

Ross, ayrıca etkinliklerin ilçenin uluslararası tanıtımına katkı sağladığını, Gülnar Hatun hikâyesini dünyaya taşımak gibi hedefleri bulunduğunu; öğrenciler ve gençler için de önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Emekli öğretmen Saadet Bilir ise yerel kültür buluşmalarının kökeninin 2002 yılına dayandığını ve bu geleneğin uluslararası düzeye taşınmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğrenci katılımı ve kültürel etkileşim

Etkinliklere, Kocaeli Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü öğrencileri de katıldı. Öğrencilerden Nisa Patu, Mersin’in turizm potansiyelini araştırırken Gülnar Bilim ve Kültür Etkinlikleri’ni keşfettiklerini, özellikle kadınların etkinliklerde ön planda olmasının dikkatini çektiğini söyledi.

Kübra Ercan ise Gülnar halkının gösterdiği ilgi ve samimiyetten memnun olduklarını, farklı şehirlerden gelen öğrenciler ile ilçe halkı arasında kurulan kültürel etkileşimin önemli bir deneyim sunduğunu ifade etti. Öğrenciler etkinliklerde işlenen konuların ve Gülnar’ın tarihî dokusunun kendilerinde büyük merak uyandırdığını belirtti.

Organizatörler, bilim insanları, sanatçılar ve genç katılımcılar arasındaki etkileşimin etkinlikleri geleceğe bağlayan bir köprüye dönüştürdüğünü, Gülnar’ın hem yerel hem uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlamaya devam edeceğini vurguluyor.

MERSİN’İN GÜLNAR İLÇESİNDE BU YIL 9’UNCUSU DÜZENLENEN ‘ULUSLARARASI GÜLNAR BİLİM VE KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ’, BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT DÜNYASINI BİR ARAYA GETİRDİ. 3 GÜN SÜRECEK ETKİNLİKLER KAPSAMINDA SEMPOZYUM, ÇALIŞTAY VE ÇEŞİTLİ KÜLTÜR-SANAT FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK.