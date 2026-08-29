Efeler'de 'zaferden kurtuluşa' sergisi Aydın'ın kurtuluş öyküsünü gün yüzüne çıkarıyor

Efeler'de 'Zaferden kurtuluşa' sergisi ziyarete açıldı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde hazırlanan 'Zaferden Kurtuluşa' sergisi, Milli Mücadele dönemiyle ilgili belge, fotoğraf, silah ve tarihî objeleri ziyaretçilerle buluşturmak üzere kapılarını açtı. Açılışa çok sayıda ziyaretçinin yanı sıra ADÜ Dr. Öğr. Üyesi Günver Güneş ve Türkiye Kuva-yı Milliye Mücahitler Derneği Aydın Şube Başkanı Mehmet Sarı katıldı.

Sergide neler var:

Sergide, Milli Mücadele dönemine ait arşiv belgeleri ve fotoğrafların yanı sıra dönemin ruhunu yansıtan silahlar, tarihî objeler ve çeşitli materyaller sergileniyor. Sunum, 30 Ağustos Büyük Taarruz Zaferi ile 7 Eylül Aydın’ın kurtuluşu arasındaki süreci kronolojik bir yaklaşımla ziyaretçilere aktarıyor ve dönemin koşullarını somut belgelerle gözler önüne seriyor.

Araştırma ve yeni bulgular:

ADÜ Dr. Öğr. Üyesi Günver Güneş, Efeler Belediyesi bünyesindeki Batı Anadolu Kuva-yı Milliye Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yürütülen arşiv taramalarının Aydın’ın kurtuluşuna ilişkin yeni isimleri gün yüzüne çıkardığını açıkladı. Güneş, arşiv bulgularına göre 7 Eylül 1922’deki kurtuluşta görev alan birliklerin başında Yüzbaşı Arap Nuri, Yüzbaşı İbrahim Özbay ve Tellidede’den gelen birliğin başında Teğmen Eyüp Bey bulunduğunu belirtti.

Güneş, bu kişilerin Aydın’ın kurtuluş tarihindeki yerlerinin görünür hâle getirilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, Efeler Belediyesi’nin katkılarıyla bu isimlerin sokaklara veya kentin önemli noktalarına verilmesinin anlamlı olacağını söyledi. Ortaya çıkarılan bilgilerin arşiv çalışmalarına dayandığı ve Aydın’ın tarihinin daha ayrıntılı biçimde araştırılmasına katkı sağlayacağı kaydedildi.

Belediyenin amaçları ve gelecek planları:

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, serginin 30 Ağustos’tan 7 Eylül’e uzanan tarihî yolculuğu anlatmayı amaçladığını belirtti ve şu ifadeyi kullandı: "30 Ağustos Büyük Taarruz Zaferi’nin üstünden 7 Eylül Aydın’ın kurtuluşuna uzanan bir yolculuğun hikâyesi burası. O günlerin ne şartlar altında gerçekleştiği, o müthiş yoğun günlerin nasıl yaşandığına ilişkin küçük de olsa bir ibare bırakmak, o günleri yad etmek, çocuklarımıza doğru bilgileri doğru şekilde aktarabilmekti amacımız."

Yetişkin ayrıca Kuva-yı Milliye ruhunun yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına yürütülen çalışmaların süreceğini, Batı Anadolu Kuva-yı Milliye Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin bulunduğu alanda Türkiye Kuva-yı Milliye Mücahitler Derneği Aydın Şubesi için oluşturulan hizmet alanının resmi açılışının 7 Eylül Aydın’ın Kurtuluş Günü'nde yapılacağını açıkladı.

'Zaferden Kurtuluşa' sergisi, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezinde düzenleniyor ve ziyaretçilere 7 Eylül tarihine kadar açık olacak. Sergi, Aydın’ın Milli Mücadele dönemine ait belge ve fotoğrafları yakından görmek isteyenler için dönemin izlerini inceleme fırsatı sunuyor.

EFELER BELEDİYE BAŞKANI ANIL YETİŞKİN’İN ÖNCÜLÜĞÜNDE HAZIRLANAN “ZAFERDEN KURTULUŞA” SERGİSİ KAPILARINI ZİYARETÇİLERİNE AÇTI.