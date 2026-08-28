Kahta'da üçüncü belediye sosyal tesisi açıldı: Fatih Parkı yenilendi

Fatih Parkı'nda yenileme tamamlandı:

Adıyaman Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın seçim vaatleri arasında yer alan park içi sosyal tesislerin belediye tarafından işletilmesi projesi kapsamında çalışmalar sürüyor. Fatih Parkı Sosyal Tesisi, Necmettin Erbakan Parkı Sosyal Tesisi ve Belediye Çay Bahçesi'nin ardından ilçenin üçüncü belediye işletmesi sosyal tesisi olarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yenileme, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları tamamlanarak park modern ve kullanışlı bir sosyal yaşama dönüştürüldü. Parkta çocuk oyun alanları, ailelerin rahatça oturup sohbet edebileceği oturma düzenleri ve yeşil alan düzenlemeleri ön plana çıktı. Belediye tarafından işletilecek tesis, halkın ekonomik olarak faydalanabileceği bir seçenek olarak planlandı.

başkanın değerlendirmesi ve hedefler:

Başkan Mehmet Can Hallaç, sosyal tesis yatırımlarının yaşam kalitesine doğrudan katkı sunduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Söz verdik, bir bir gerçekleştiriyoruz. Kahta’mızda hemşerilerimizin aileleriyle birlikte huzurla vakit geçirebileceği sosyal alanlarımızı artırmaya devam ediyoruz. Üçüncü sosyal tesisimiz olan Fatih Parkı’ndaki iyileştirme çalışmalarımızı tamamladık ve tesisimizi belediyemiz bünyesinde işletmeye başladık. Çocuklarımızın gönüllerince eğleneceği, ailelerimizin keyifle oturup sohbet edeceği, hemşerilerimizin uygun fiyatlarla yiyip içebileceği sıcak ve güzel bir ortamı daha Kahta’mıza kazandırdık. Çünkü biz Kahta’da herkesin kendini iyi hissedeceği, ailesiyle güzel anlar biriktireceği alanların çoğalmasını istiyoruz. Sosyal tesislerimizi artırmaya, Kahta’mıza değer katmaya devam edeceğiz. Fatih Parkı Sosyal Tesisimiz Kahta’mıza hayırlı olsun"

vatandaş memnuniyeti ve gelecek planları:

Vatandaşlar, özellikle çocuk oyun alanları ve ailelerin rahatça vakit geçirebileceği sosyal ortamların tamamlanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Aileler, parkın modern bir sosyal alana dönüşmesinde emeği geçen Mehmet Can Hallaç ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Başkan Hallaç, hizmetlerin Fatih Parkı ile sınırlı kalmayacağını, Kahta'nın farklı noktalarındaki park ve sosyal alanların da yenilenerek vatandaşların kullanımına sunulacağını ifade etti.

BAŞKAN HALLAÇ: “FATİH PARKI SOSYAL TESİSİMİZ HİZMETE AÇILDI”