MHP Diyarbakır'da yeni dönem: Arslan'dan Özcoşkun'a devir teslim

MHP Diyarbakır il başkanlığında görev değişimi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanlığı'nda görev teslim töreni yapıldı. 2022'den bu yana il başkanlığı görevini yürüten Miktat Arslan, düzenlenen programda görevi Hasan Özcoşkun'a devretti.

Arslan, atamasının 2022 tarihinde Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli tarafından yapıldığını belirterek, görevi büyük onur, şeref ve sorumluluk içinde üstlendiğini söyledi. Görev süresi boyunca teşkilatın kurumsal yapısını güçlendirmeyi ve teşkilatı geleceğe sağlam temellerle taşımayı hedeflediklerini vurguladı.

Arslan'ın veda mesajı:

Arslan, gece gündüz demeden, makam ve mevki hesabı yapmadan çalıştıklarını; teşkilat kapılarını millete açtıklarını, birlik ve beraberliği güçlendirdiklerini ve Diyarbakır'da Milliyetçi Hareket'in varlığını güçlendirmek için mücadele ettiklerini ifade etti. Arslan, görevlerin gelip geçici olduğunu, asıl olanın dava şuuruyla hareket etmek olduğunu belirterek görevi devretme sürecinin Genel Başkan'ın talimatları doğrultusunda gerçekleştiğini dile getirdi.

Arslan, oluşturdukları sağlam temellerin ve güçlü teşkilat yapısının yeni yönetim tarafından daha ileri taşınacağına inandığını söyleyerek yeni başkan ve yönetimine başarı dileklerini iletti.

Yeni başkanın öncelikleri:

Atanan yeni il başkanı Hasan Özcoşkun, görevi Dr. Devlet Bahçeli'nin tensipleri ve genel merkezin takdirleriyle üstlendiğini belirtti. Özcoşkun, bu görevi makam veya şahsi beklenti olarak görmediğini, millete ve vatana hizmet fırsatı olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Özcoşkun, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir siyasi oluşumun ötesinde, kökleri mazinin derinliklerinde olan büyük bir dava hareketi olduğunu vurguladı ve Diyarbakır'da teşkilatı her kademesiyle daha diri, güçlü ve etkin hale getirme taahhüdünde bulundu. Ayrıca yaklaşık 4 yıldır görev yapan eski il başkanı Miktat Arslan'a emekleri için teşekkür ederek, kendisini bu göreve layık gören Dr. Devlet Bahçeli'ye şükranlarını sundu.

MİKTAT ARSLAN, GÖREVİ HASAN ÖZCOŞKUN’A DEVRETTİ.