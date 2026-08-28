Yaz tatilinde çocuğun rutini esnek ama korunmalı

Uzman uyarısı: tatilde denge kurmak gerekiyor

Liv Hospital Vadistanbul Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Selami Bayrakdar, yaz tatilinde çocukların kendilerini dinleyip eğlenmelerinin önemli olduğunu ancak bunun düzensizlikle eş anlamlı olmaması gerektiğini vurguluyor. Okul döneminde otomatik olarak sağlanan sabah kalkma, kahvaltı, ders ve uyku gibi sınırlar tatille birlikte ortadan kalkınca uyku kalitesi, beslenme düzeni, ekran kullanımı ve fiziksel aktivitede belirgin değişimler ortaya çıkabiliyor.

Uyku ritmi: esnetme izin verilir ama tersine çevirmeyin:

Bayrakdar, çocukların yazın bir miktar daha geç yatıp daha geç kalkmasının çoğunlukla sorun olmadığını; ancak birkaç hafta içinde gece ile gündüzün yer değiştirmeye başlamasının olumsuz etkileri olabileceğini belirtiyor. Önemli olan, yaşa uygun toplam uyku süresinin korunması ve düzensizliğin önlenmesidir. Okula dönerken zorluk yaşamamak için okul dönemine göre uyku ve uyanma saatlerinin yaklaşık bir saat kadar esnetilmesi genellikle yeterlidir.

Yatma öncesi dönemin ekransız geçirilmesi, sabahları gün ışığıyla uyanmanın desteklenmesi ve telefon-tabletin yatak odasında bulundurulmaması önerileri uyku kalitesini korumaya yardımcı olur.

Ekran süresi: yaşa, içeriğe ve yerine dikkat edin:

Bayrakdar, ekran kullanımında hem sürenin hem de içeriğin önemine dikkat çekiyor. Dünya Sağlık Örgütü önerilerine göre 2 yaşın altındaki çocuklarda ekran kullanımı mümkün olduğunca kaçınılmalı, 2–4 yaş grubunda günlük süre 1 saati geçmemeli ve okul çağındaki çocuklarda ekran; uyku, fiziksel aktivite, aile zamanı ve yüz yüze iletişimin yerini almamalıdır. Tatilin ekran için serbest bırakıldığı bir dönem olmaması gerektiğini belirten uzman, yasaklayıcı bir dilden kaçınılarak alternatif etkinlikler sunulmasını öneriyor.

Bu yaklaşımda ebeveynlerin rolü kritik: sürekli telefona bakan bir yetişkinin çocuğuna sınır koyması etkili olmayacaktır. Bayrakdar, ekranda geçirilen zamanı azaltmak için 'Ekranı kapat' demektense 'Haydi sahile inelim' veya 'Bisiklet sürelim' gibi somut alternatifler sunulmasını tavsiye ediyor.

Beslenme ve sıvı dengesi: ana öğünleri koruyun, ara öğünleri akıllıca seçin:

Tatil döneminde ana öğünlerin sıkça terk edilip gün boyu atıştırmanın arttığını belirten Bayrakdar, dondurma ve paketli gıdaların tamamen yasaklanmaması gerektiğini; ancak sıklık ve porsiyonların kontrol edilmesinin önemli olduğunu söylüyor. Kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinin sürdürülmesi; ara öğünlerde meyve, yoğurt, ayran veya kuruyemiş gibi daha sağlıklı seçeneklerin tercih edilmesi öneriliyor.

Özellikle sıcak havalarda çocukların susadıklarını her zaman ifade edemeyebilecekleri hatırlatılarak, suyu istemelerini beklemeyip gün içinde düzenli aralıklarla su teklif edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Yoğun fiziksel aktiviteler mümkünse günün serin saatlerine alınmalı ve sık molalar verilmelidir.

Güneş, su ve enfeksiyon riski: koruyucu önlemler şart:

Güneşten korunmada gölge, şapka ve uygun giysinin ilk basamak olduğunu belirten Bayrakdar, altı ay ve üzerindeki çocukların açıkta kalan bölgesine en az SPF 30 geniş spektrumlu güneş koruyucu sürülmesini ve yüzme ya da terleme sonrası yenileme yapılmasını öneriyor. Güneş koruyucu kullanmanın saatlerce doğrudan güneş altında kalmayı haklı çıkarmadığını, öğle saatlerinde doğrudan güneşe maruziyetin azaltılması gerektiğini ekliyor.

Yüzme ile ilişkili olarak dış kulak yolu enfeksiyonları, gastroenteritler ve bazı deri/göz enfeksiyonları görülebilir; havuzun temizlik ve dezenfeksiyonunun önemi vurgulanıyor. Çocuğun ishali varsa havuza girmemesi, havuz suyunun yutulmamasının öğretilmesi, havuza girmeden önce duş alınması ve yüzme sonrası kulakların iyi kurulanması gereken davranışlar olarak öne çıkıyor. Islak mayoyla uzun süre kalmaktan kaçınılmalıdır.

Güvenlik: boğulma riski için kesintisiz gözetim:

Bayrakdar, havuz ve denizde enfeksiyon risklerinin yanı sıra en ciddi tehlikenin boğulma olduğunu söylüyor. Küçük bir çocuğun yanında bir yetişkinin yalnızca bulunmasının yeterli olmadığını; gözlerin kesintisiz çocukta olması gerektiğini vurgulayarak, birkaç dakikalık dikkatin dağılmasının bile ağır sonuçlara yol açabileceğini hatırlatıyor.

Tatilin amacı: öğrenmeyi tamamen kesmek değil, dengeyi sağlamak:

Yaz tatilinin ikinci bir okul dönemine dönüşmemesi gerektiğini belirten Bayrakdar, aynı zamanda üç ay boyunca kitap kapağı açmama yaklaşımının da doğru olmadığını söylüyor. Öğrenmeyi hayatın doğal akışına entegre etmek; ailece kitap okumak, oyun oynamak, seyahat edilen yerlerin kısa araştırmasını yapmak veya günlük alışverişte hesap işleri gibi etkinliklerle öğrenmenin sürdürülmesi öneriliyor.

Sonuç olarak Bayrakdar, mükemmel program peşinde koşmaktansa denge kurulmasını; çocuğun biraz daha geç yatabileceğini ama gece-gündüz düzeninin bozulmaması, dondurma ve ekranların ölçülü kullanılması, ana öğünlerin korunması ve hareket ile sosyal oyun için zaman bırakılmasının tatilin amacına uygun davranışlar olduğunu belirtiyor. Tatilin amacı çocuklara kuralsızlık sunmak değil; onları dinlendirmek, hareket ettirmek, yeni deneyimler kazandırmak ve yeni okul dönemine bedenen ve ruhen iyi hazırlamaktır.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI SELAMİ BAYRAKDAR