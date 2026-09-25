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Kocaeli, afetlere karşı yol haritasını ortak akılla şekillendiriyor

Kocaeli'de 110 kurum ve 52 akademisyenin katıldığı çalıştayda 10 afet türü için uygulanabilir önlemler ve öncelikli eylemler tespit edildi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 11:24

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EDİTÖR: Emre Koç

Kocaeli, afetlere karşı yol haritasını ortak akılla şekillendiriyor

Kocaeli’nin 2027-2031 dönemi il afet risk azaltma planı için geniş katılımlı çalıştay

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen iki günlük çalıştay, kentin afetlere karşı direncini artırmaya yönelik somut adımlar atmayı hedefledi. Organizasyona 110 kurum, 52 akademisyen ve kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşan toplam 270 kişi katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı etkinliğe destek vererek çalışma gruplarında aktif rol aldı.

10 öncelikli afet tehlikesi:

Çalıştayda deprem, taşkın-sel-su baskını, endüstriyel kazalar, kütle hareketleri, orman yangınları, deniz kazaları, çevre kirliliği ve iklim değişikliği, tehlikeli madde taşımacılığı, ulaşım kazaları ile yerleşim yeri yangınları olmak üzere 10 farklı afet tehlikesi masaya yatırıldı. Her alanda uzman akademisyenler ve kurum temsilcileri, mevcut risklerin tespit edilmesi ve uygulanabilir önlemlerin belirlenmesi üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Eylem geliştirme ve TARAP ile uyum:

Çalışma grupları, önerilecek eylemleri Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) kapsamında belirlenen amaç ve hedeflerle eşleştirdi. Bu süreçte önceliklendirme, kaynak ve uygulama sorumluluklarının netleştirilmesine yönelik tartışmalar yapıldı. Ortaya çıkan değerlendirme ve öneriler, 2027-2031 Dönemi İl Afet Risk Azaltma Planı içinde yer alacak eylemlerin geliştirilmesinde kullanılacak.

Çalıştayın sonucunda oluşturulan çıktıların, kentin hem kısa dönem müdahale kapasitesini güçlendirmeye hem de uzun vadede dayanıklılığını artırmaya yönelik yol haritasına önemli katkı sağlaması bekleniyor. İlgili kurumlar tarafından önerilerin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi ve izleme mekanizmalarının hayata geçirilmesi bir sonraki adım olarak öne çıkıyor.

KOCAELİ’DE 2027-2031 DÖNEMİ İL AFET RİSK AZALTMA PLANI İÇİN DÜZENLENEN ÇALIŞTAYDA 110 KURUM VE 52...

KOCAELİ’DE 2027-2031 DÖNEMİ İL AFET RİSK AZALTMA PLANI İÇİN DÜZENLENEN ÇALIŞTAYDA 110 KURUM VE 52 AKADEMİSYENİN KATKISIYLA DEPREMDEN TAŞKINA, ORMAN YANGINLARINDAN ENDÜSTRİYEL KAZALARA KADAR 10 FARKLI AFET TEHLİKESİNE KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER ELE ALINDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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