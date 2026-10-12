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Yenişehir belediye başkanvekilliğine Çağdaş Dutlu seçildi

Yenişehir belediye meclisinde 4 tur süren oylamada CHP'li Çağdaş Dutlu 19 oyla yeni başkanvekili oldu; seçim güvenlik önlemleri altında yapıldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 17:03

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EDİTÖR: Elif Demir

Yenişehir belediye başkanvekilliğine Çağdaş Dutlu seçildi

Yenişehir belediye başkanvekilliğine Çağdaş Dutlu seçildi

Mersin'in merkez ilçelerinden Yenişehir Belediyesi'nde, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in tutuklanmasının ardından yapılan başkanvekilliği seçimini CHP'li meclis üyesi Çağdaş Dutlu kazandı. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Seçim koşulları ve meclis dağılımı:

Belediye meclisinde toplam 37 üye bulunuyor ve çoğunluğun CHP'de olması öne çıkan unsur oldu. Yenişehir'de başkanvekilliği yarışı, CHP'nin resmi adayı Hülya Günel, CHP'li meclis üyeleri Çağdaş Dutlu ve Özgür Emire ile Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li Abbas Özdiker arasında gerçekleşti.

Oy dağılımı ve tur tur sonuçları:

Seçim dört tur halinde yapıldı. İlk turda Hülya Günel 4, Özgür Emire 14, Çağdaş Dutlu 13 oy aldı; Abbas Özdiker 4 oyda kaldı ve 2 oy geçersiz sayıldı. İkinci turda Günel'in oyu 1'e düşerken Emire 17, Dutlu 15 ve Özdiker 4 oy aldı. Üçüncü turda Dutlu ile Emire arasındaki fark 1'e indi; bu turda CHP'nin resmi adayı Günel oy alamadı.

Dördüncü ve son turda yarış Çağdaş Dutlu ile Özgür Emire arasında sürdü. Yapılan oylamada Çağdaş Dutlu 19 oy alarak Yenişehir Belediye Başkanvekilliğine seçildi; Özgür Emire 17 oyda kaldı.

Sonuç, CHP içindeki rekabetin meclisteki dağılımı üzerinden yürütüldüğünü gösterirken, seçimin dört tura uzanması partinin iç dinamiklerindeki yakın dengelere işaret ediyor. Güvenlik önlemleri altında ve çok turlu oylamayla belirlenen bu sonuç, Yenişehir Belediyesi yönetiminde vekâlet döneminde atılacak adımların hangi dengelerle şekilleneceğinin de habercisi oldu.

CHP&#039;Lİ MECLİS ÜYESİ ÇAĞDAŞ DUTLU, 19 OY ALARAK YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ...

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ ÇAĞDAŞ DUTLU, 19 OY ALARAK YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ SEÇİLDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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