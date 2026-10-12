Nuri Asan tesisleri için uzlaşı arayışı: madde komisyona havale edildi

mecliste madde komisyona havale edildi:

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ekim ayı ilk oturumunda, Samsunspor Nuri Asan Tesisleri ile ilgili teklif gündeme geldi. Söz konusu teklif, Millet Bahçesi Projesi kapsamında yer alması ihtimali nedeniyle detaylı görüşülmek üzere komisyona havale edildi. Oturumda toplam 41 gündem maddesi ele alınmadan önce konuya ilişkin değerlendirmeler öne çıktı.

Meclis toplantısını takip edenler arasında Samsunspor Kulübü İcra Kurulu üyeleri ve yöneticileri de yer aldı. Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, İcra Kurulu üyeleri Fazlıhan Carus ve Serkan Kaya ile dernek yönetim kurulu üyesi Esat Kasap mecliste temsil edildi. Bağımsız Meclis Üyesi Hasan İpek teklifin komisyon toplantısına Samsunspor yöneticilerinin davet edilmesi gerektiğini vurguladı.

samsunspor yönetiminin beklentisi:

Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen meclis sonrası yaptığı açıklamada tesislerin tamamen ortadan kaldırılmasına karşı olduklarını, aksine tesislerin geliştirilerek daha organize ve modern bir hâle getirilmesini istediklerini belirtti. Bilen, alanın uzun yıllardır Samsunspor ile özdeşleştiğini ve tesislerin tekrar kulübe tahsis edilmesi yönünde bir çözüm beklediklerini söyledi.

Bilen, uzlaşı ve iş birliği çağrısı yaptı: "Samsunspor olarak her zaman uzlaşı içerisinde olup devletimizle ya da yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde olmayı kendimize şiar edindik." Meclis üyelerinden ve şehrin bürokrasisinden destek beklediklerini ifade eden Bilen, ortak bir kararın bakanlık nezdinde de olumlu sonuçlar doğuracağına inandıklarını ekledi.

meclis yöneticilerinin değerlendirmesi:

Belediye Meclisi Başkanvekili Nihat Soğuk ise konuyla ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olmadığını belirterek Samsunspor yönetimini dinleyeceğini söyledi. Soğuk, bu konunun uzun zamandır şehrin ve belediyenin gündeminde olduğunu, geçmişte dönemin belediye başkanı Mustafa Demir döneminde de benzer çalışmaların bulunduğunu ancak sonuca ulaşılmadığını hatırlattı.

Soğuk, komisyon çalışmalarında konunun detaylı şekilde ele alınacağını ve sonrasında kamuoyuyla paylaşılacağını vurguladı: "Gizlenen veya saklanan bir şey yok. İdarenin ve şehrin öncelikleri noktasındaki bakış açısı muhtemelen devam edecek gibi görünüyor."

ulaşım planlaması ve otogar tartışması:

Mecliste ayrıca ulaşım gündemi de yer aldı. SBB Ulaşım Dairesi Başkanı Mustafa Mermutlu, Canik ilçesindeki İŞGEM bölgesinde planlanan yeni otogar çalışmasının aslında bir transfer merkezi olduğunu açıkladı. Mermutlu, Şehir Hastanesi bölgesine SAMULAŞ tarafından düzenlenen seferler ve dolmuş hatlarıyla günlük yoğun yolcu hareketliliği olduğunu, Canik bölgesinde günlük geliş-gidiş sayısının 9 bini aştığını belirtti. Mevcut Yusuf Ziya Yılmaz Otogarı çevresindeki hareketliliğin ise yaklaşık 4 bin civarında olduğunu ifade etti.

Mermutlu, projenin amacının mevcut otogarı ortadan kaldırmak değil, kent içi ulaşımı destekleyerek gereksiz yolculukları azaltmak olduğunu söyledi. Mevcut otogarın işletme hakları ve sözleşme yükümlülüklerinin hukuki değerlendirmelere tabi olduğunu, planlamanın bu hakları ihlal etmeyecek şekilde yürütüleceğini belirtti.

meclis üyeliğinde değişiklik:

Oturumda ayrıca meclis üyeliği değişiklikleri de duyuruldu. İstifa eden Ayvacık Yeniden Refah Partisi Meclis Üyesi Ali Yiğit'in yerine AK Parti'den Kadir Töre, istifa eden Canik Yeni Parti Meclis Üyesi Murat Eral'ın yerine ise AK Parti'den Hasan Meral göreve başladı. Bu atamalarla AK Parti'nin meclis üye sayısı 52'den 54'e yükseldi.

Komisyona havale edilen Nuri Asan Tesisleri maddesinin sonraki süreçte nasıl şekilleneceği, Samsunspor yönetiminin katılımıyla yapılacak komisyon çalışmalarının ardından netlik kazanacak ve kamuoyuyla paylaşılacak.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE (SBB) MECLİSİNİN EKİM AYI 1. OTURUMUNDA, SAMSUNSPOR’UN ANTRENMAN VE KONAKLAMA TESİSİ OLARAK KULLANDIĞI ALANIN MİLLET BAHÇESİ PROJESİ KAPSAMINDA YER ALMASI MADDESİ, DAHA KAPSAMLI GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ. SÖZ KONUSU MADDEYİ TAKİP ETMEK İÇİN SAMSUNSPOR KULÜBÜ İCRA KURULU ÜYELERİ DE TOPLANTIYA KATILDI.