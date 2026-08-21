Yenişehir'de şeker fasulye üretimi köy ekonomisini canlandırdı

Mahmudiye'de deneme tarladan bin dönüme:

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Mahmudiye köyünde, kooperatif öncülüğünde deneme amaçlı ekilen şeker fasulye beklenenden iyi sonuç verdi. Başlangıçta 1 dönümlük bir tarlada yürütülen üretim, verim ve kalite tespitinin ardından genişletildi ve bugün yaklaşık bin dönümlük ekim alanına ulaştı. Üretimin artmasıyla köy ekonomisinde canlanma gözlemleniyor; mahsulün pazarlanması ve tohum üretimiyle gelir elde edilmeye başlandı.

Kooperatif desteği ve üretim hedefleri:

Mahmudiye Tarımsal Kooperatifi Başkanı Hüseyin Korkmaz, kooperatifin alternatif ürün arayışının ardından şeker fasulyeyi pilot üretimle denediklerini aktarıyor. Korkmaz, kooperatifin tohum temininden tüccar bulmaya kadar üreticilere her türlü desteği sağladığını vurguladı ve ekim alanını 3 bin dönüme çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca köyde üretilen fasulyenin tohum üretimine geçildiği ve isteyenlere tohum satışı yapıldığı ifade edildi.

Fasulyenin mutfaktaki ve pazardaki tercih nedenleri:

Üreticiler, ürünün mutfakta tercih edilme nedenlerini de öne çıkarıyor. Fasulye eken üretici İbrahim Ceylan, "Fasulyemiz derin dondurucuda uzun süre durabiliyor, 15 dakika gibi kısa bir sürede pişiyor ve kesinlikle gaz yapmıyor" sözleriyle ürünün pratikliğini ve tüketici talebini anlattı. Bu özellikler sayesinde bölge mutfaklarında talep artarken, üreticilerin kazancı da yükseldi.

Kooperatif ve köylüler, bölgedeki diğer köylere göre Mahmudiye'deki ürünün lezzetinin öne çıktığını belirtiyor; buna dayanarak ekim alanlarının artırılması, tohum üretiminin büyütülmesi ve pazarlama ağının güçlendirilmesi planlanıyor. Elde edilen gelirin köyde ekonomik hareketlilik sağladığı, gelecek sezon için ekimlerin daha da yaygınlaştırılacağı ifade ediliyor.

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