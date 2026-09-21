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Yeşilyurt'ta sokak ortasında yaya kazası: Hasan A. hayati tehlikeyle hastaneye kaldırıldı

Malatya Yeşilyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 70'li Hasan A., 34 AEL 538 plakalı Volkswagen'in çarpmasıyla ağır yaralandı; hastanede tedavi sürüyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 17:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yeşilyurt'ta sokak ortasında yaya kazası: Hasan A. hayati tehlikeyle hastaneye kaldırıldı

Yeşilyurt'ta sokak ortasında yaya kazası: Hasan A. hayati tehlikeyle hastaneye kaldırıldı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde öğleden sonra meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 70'li yaşlardaki Hasan A. ağır yaralandı. Olay, bölge sakinlerinin ve yetkililerin müdahalesini gerektirdi.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Kaza, Cemal Gürsel Mahallesi Aspuzu Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, seyir halindeki 34 AEL 538 plakalı Volkswagen marka otomobil, karşıdan geçmeye çalışan Hasan A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yola savruldu ve olay yerinde kalbi durdu.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; ekiplerin çabasıyla hastanın kalbi yeniden çalıştırıldı ve stabilizasyonunun ardından hastaneye sevk edildi.

Tedavi ve soruşturma:

Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen Hasan A., ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, görgü ve kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Otomobil sürücüsü olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı. Savcılık ve emniyet birimlerince yürütülen soruşturma sürüyor; yetkililer, kazanın kesin nedeninin inceleme tamamlandığında netleşeceğini belirtti.

MALATYA&#039;DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAŞLI ADAM AĞIR...

MALATYA'DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAŞLI ADAM AĞIR YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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