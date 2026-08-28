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Yıldız adayları Hopa'da kortlarda ulusal şans için yarışıyor

Artvin Hopa'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda 176 sporcu, 21 kız ve 23 erkek takımı madalya için yarışıyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 11:45

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Yıldız adayları Hopa'da kortlarda ulusal şans için yarışıyor

Hopa'da kıyasıya turnuva başladı

Artvin'in Hopa ilçesinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Hopa Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda başladı. Organizasyona Türkiye'nin farklı illerinden 2013, 2014 ve 2015 doğumlu genç sporcular katılıyor. Turnuvada 21 kız ve 23 erkek takımından toplam 176 lisanslı sporcu şampiyonluk için korta çıkıyor.

turnuva formatı ve katılımcı profili:

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anadolu Yıldızlar Ligi Projesi kapsamında düzenlenen şampiyonada, yaş gruplarına göre maç programı oluşturuldu. Genç sporcular, ekip ve bireysel karşılaşmalarda ter dökerken, organizasyon hem il içi rekabeti hem de ulusal düzeyde gözlemlenebilecek yetenek havuzunu ortaya çıkarmayı hedefliyor. Yarışma, geleceğin milli sporcu adaylarını izlemek için de önemli bir fırsat sunuyor.

açılış töreni ve takvim:

Şampiyonanın açılış programı, bayrak geçişi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile gerçekleştirildi. Programa katılan Hopa Kaymakamı Uğur Karakaya ile Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara genç sporculara başarı dileklerinde bulundu. Açılışta ayrıca Artvin Halk Oyunları Ekibi bir gösteri sundu. Sporseverlerin ilgi gösterdiği organizasyon, 30 Ağustos tarihinde oynanacak final karşılaşmaları ve kupa töreni ile sona erecek.

HOPA İLÇESİNDE DÜZENLENEN ANADOLU YILDIZLAR LİGİ MASA TENİSİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA 21 KIZ VE 23...

HOPA İLÇESİNDE DÜZENLENEN ANADOLU YILDIZLAR LİGİ MASA TENİSİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA 21 KIZ VE 23 ERKEK TAKIMINDAN TOPLAM 176 SPORCU ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ VERİYOR.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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