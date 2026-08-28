Chamonix deneyimi Kaçkar by UTMB'ye taşınıyor

Chamonix gözlemleri Kaçkar'a taşınıyor:

Rize Vali Yardımcısı Abdullah Kurt ile beraberindeki heyet, Fransa'nın Chamonix kasabasında düzenlenen UTMB World Series Büyük Finali'ni yerinde takip etti. Delegasyon, Mont-Blanc eteklerinde gerçekleştirilen etkinlikte parkurları, istasyonları ve müdahale alanlarını inceledi ve organizasyonun yürütülüş şeklinden notlar aldı.

Çalışma ve gözlemler:

Chamonix etabında 8 farklı kategoride düzenlenen yarışlara 11 binden fazla sporcu katıldı ve etkinlik genel olarak festival havasında sürdü. Heyet, parkur güvenliği, acil müdahale düzenlemeleri, istasyon yerleşimleri ve gönüllü organizasyonları gibi uygulamaları yerinde görerek Kaçkar by UTMB için uyarlanabilecek uygulamaları tespit etti.

Abdullah Kurt gözlemlerini şöyle özetledi: "UTMB'nin doğduğu topraklardayız. Bu yıl Rize'de Kaçkar by UTMB'nin ikincisini gerçekleştireceğiz. Burada hem istasyonları hem parkurları hem de müdahale alanlarını gözlemleme şansımız oldu. Biz de 58 farklı lokasyonla rekabet halindeyiz. 'Yapıyorsak en iyisini yapalım' arzusundayız. Büyük Final'i yerinde takip etmemiz, bizim bakış açımızı da geliştiriyor. Burada elde edeceğimiz izlenimlerle Kaçkar by UTMB'ye katkı sağlayacağız."

Rize'de hedefler ve davet:

Kurt, Kaçkar by UTMB'nin sürdürülebilir bir etkinlik haline gelmesi için deneyimli organizasyonların incelenmesinin önemine vurgu yaptı. Projenin 5 yıllık bir plan doğrultusunda ilerlediğini belirterek, Rize'nin özelliklerini ön plana çıkarma ve katılımcılara ulaşım ile konaklama kolaylıkları sunma amacı taşıdıklarını ifade etti. Heyet, spor ve turizm profesyonelleriyle birebir temas kurarak, "Tüm sporcuları Kaçkar by UTMB için Rize'ye davet ediyoruz" mesajını iletti.

Bölge kazanımları ve branş çeşitliliği:

Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, Chamonix organizasyonunun spor turizmi açısından önemine dikkat çekti. Öztürk, etkinliğin şehir ve ülke için önemli kazanımlar üreteceğini belirterek, "Harika bir organizasyon. Bunun bir parçası olduğumuz için bizler de çok mutluyuz. Kaçkar by UTMB, 5 yıl boyunca Rize'de yapılacak. İyi ki Rize'de bu adım atılmış. Hem şehrimize hem de ülkemize çok büyük kazanımları olacak. Çamlıhemşin Ayder'de böyle bir organizasyon olması müthiş" dedi.

Öztürk ayrıca, şehirde düzenlenen spor çalıştaylarının ardından ultra trail yarışlarının yanı sıra dağ bisikleti, rafting ve yamaç paraşütü gibi branşlarda da etkinlikler planlandığını söyleyerek, bu çalışmaların Rize'nin spor turizmini yukarı taşıyacağını vurguladı.

Rize Kültür ve Turizm İl Müdürü Alper Avluk ise Ayder ve Kaçkarlar'ın doğal zenginliklerinin ultra trail sporcuları için güçlü bir çekim oluşturduğunu anlattı. Avluk, Mont-Blanc ile Kaçkarlar arasındaki coğrafi farklılıklara dikkat çekerek, "Ayder'den başlayan Kaçkar by UTMB, başka yaylalar ve şelalelerden geçtikten sonra karlı bölümlere geliyor. Bizim destinasyonumuz çok geniş. Kaçkar by UTMB'yi geçtiğimiz yıl ilk kez düzenledik. Her şeyin ilki zordur. Yarıştan kısa süre önce doğal afet yaşadı Rize. Fakat bunun üstesinden gelip uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Yarışların bu yıl daha huzurlu, keyifli ve mutlu geçeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Avluk, geçen yıl bölge halkının sporcularla kurduğu bağa da değinerek, "Bütün ultra trail sporcularını Kaçkar'a davet ediyorum. 11-13 Eylül'de mutlaka Rize'de buluşalım. Bölgemizin insanı, geçtiğimiz yıl sporcularla iyi bir bağ kurdu. Herkes bu organizasyonu kabullenip sahiplendi" ifadelerini kullandı.

Chamonix'te yapılan yerinde gözlemler, organizasyon ekibinin önümüzdeki ay gerçekleştirilecek Kaçkar by UTMB'de uygulamaya alınacak düzenlemeleri şekillendirmesine yardımcı olacak. Yerel yetkililer, elde edilen tecrübelerle hem katılımcı güvenliğini hem de etkinliğin uluslararası çekiciliğini artırmayı hedefliyor.

RİZE VALİ YARDIMCISI ABDULLAH KURT (SOLDAN İKİNCİ) İLE BERABERİNDEKİ HEYET, FRANSA'NIN CHAMONİX KASABASINDA DÜZENLENEN UTMB WORLD SERİES BÜYÜK FİNALİ'Nİ YERİNDE TAKİP ETTİ.