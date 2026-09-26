Yöresel etkinlikte Hatay'dan gelen develer ve midilliler ilgi odağı oldu

Etkinlikte öne çıkanlar:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen yöresel ürünler etkinliğinde, Hatay'dan getirilen 2 deve ile 4 midilli atı alana renk kattı. Hayvanlar, ziyaretçiler için hem görsel bir unsur hem de etkileşim odağı oluşturdu.

Özellikle çocuklu ailelerin yoğun ilgi gösterdiği alanda vatandaşlar hayvanların üzerine binerek kısa turlar attı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlik alanında oluşan kuyruklar ve fotoğraf köşeleri, bölge halkının etkinliğe ilgisini ortaya koydu.

Organizasyon ve katılımcılar:

Etkinliğin sorumlusu Halil Baçak, Türkiye'nin 81 ilinden gelen yöresel ve tekstil ürünlerini Yüksekova halkının beğenisine sunduklarını ifade etti. Baçak, getirilen hayvanların da katılımı artırdığını belirtti.

Baçak, "Yüksekova halkı için getirdik ve çok güzel bir ilgi var. Gelenler burada hem hayvanların üzerinde tur attı hem de onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliğimiz önümüzdeki pazar gününe kadar devam edecektir" dedi.

Etkinlik, yerel ürünleri sergilemenin yanı sıra bölge halkına farklı bir deneyim sundu; ziyaretçiler hem alışveriş yaptı hem de getirilen develer ve midillilerle vakit geçirerek anı fotoğrafları çekti.

HATAY’DAN YÜKSEKOVA İLÇESİNE GETİRİLEN DEVELER VE MİDİLLİ ATLARI, VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.