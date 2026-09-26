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Tatvan'da dolu ve sağanak caddeleri göle çevirdi

Tatvan'da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak ve ceviz büyüklüğünde dolu, caddeleri göle çevirdi; su birikintileri kısa sürede ulaşıma engel oldu.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 19:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Tatvan'da dolu ve sağanak caddeleri göle çevirdi

Tatvan'da dolu ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, yerel yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede bastıran yağış bazı bölgelerde yoğun dolu şeklinde hissedildi ve günlük akışı sekteye uğrattı.

etkinin boyutu ve etkilenen alanlar:

Tatvan'da etkili olan sağanakla birlikte bazı bölgelerde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu; yollar adeta göle döndü ve çevrede dikkat çekici görüntüler oluştu.

yağışın süresi ve izlenimler:

Yağış kısa sürede etkisini kaybetti ancak dolunun bıraktığı izler kısa süreli de olsa kentte hissedildi. Olay, bölgedeki hava koşullarının aniden değişebildiğini ve yerel ölçekte yoğun yağışların oluşabildiğini gösterdi.

Tatvan’da sağanak ve dolu etkili oldu

Tatvan’da sağanak ve dolu etkili oldu

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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