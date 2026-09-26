Yörük köyü kültür ve mutfağını geleceğe taşıyor

Yörük köyü, Safranbolu'nun yaşayan mirası

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki, 700 yılı aşkın geçmişe sahip Yörük köyü, tarihi dokusu, geleneksel yaşam kültürü ve yöresel lezzetleriyle öne çıktı. Köy, Anadolu Sofraları: Yörük Kültürü ve Belleği programına ev sahipliği yaparak hem kültürel mirasın korunması hem de uluslararası turizmde görünürlüğün artırılması için yürütülen çalışmaları paylaştı.

Etkinlikte yapılanlar:

Program, Yörük Köyü Vakfı Başkanı Hüseyin Çağlayan tarafından yapılan hoş geldiniz konuşmasıyla başladı. Ardından geleneksel Yörük kazanı yakılarak köyün gastronomi pratiği katılımcılara tanıtıldı. Rehber eşliğinde köy gezisinde tarihi sokaklar, Sipahioğlu Konağı ve tarihî çamaşırhane ziyaret edildi; geziler sırasında köyün geleneksel mimarisi, kuşaktan kuşağa aktarılan yaşam biçimi, gelenekleri ve tarihî geçmişine dair ayrıntılı bilgiler verildi.

Koruma ve uluslararası hedefler:

BAKKA Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya köyün Safranbolu ve Batı Karadeniz açısından taşıdığı değere vurgu yaptı. Çetinkaya, Yörük köyünün 2024 yılında Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatı'nın En İyi Turizm Köyleri girişimi kapsamındaki İyileştirme Programı'na kabul edildiğini hatırlattı ve bu sürecin köy için uluslararası bir yolculuğun başlangıcı olduğuna dikkat çekti. BAKKA tarafından hazırlanan Yörük Köyü Ekoturizm Yol Haritası ile Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında belirlenen ihtiyaçlara yönelik projenin Bakanlığa sunulduğu aktarıldı.

Kültürel birikimin kayıt altına alınması amacıyla Kalkınma Ajansları Kültür Yayınları kapsamında iki eser hazırlandığı bildirildi: Zamanın Ötesinde Bir Ses: Yörük Köyünden Milano’ya Leyla Gencer ve Yörük Köyünde Zamanın İzleri: Taş, Ahşap ve Kültürel Dokusuyla Bir Miras Köyü. Çetinkaya, köyün değerinin yalnızca mimariyle sınırlı olmadığını; sofra, üretim, gelenekler ve insanlarda da miras bulunduğunu vurguladı.

Gastronomi, anlatı ve gelecek emanetçiliği:

Etkinliğin dikkat çeken bölümlerinden biri olan Yörük Lezzetleri Gastronomi Hafızası programında yöresel ürünler ve geleneksel tatlar tanıtıldı. Katılımcılara, Yörük mutfağının yanı sıra geleneksel üretim yöntemleri, yaşam biçimi ve sözlü kültüre ilişkin anlatımlar sunuldu. Karabük Valisi Oktay Çağatay ise köyün bölgenin en önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, teknoloji ve küreselleşme çağında yerel kültürel değerlerin kimlik ve geçmiş hatırlatıcıları olduğuna dikkat çekti. Vali Çağatay, geçmiş kuşaklardan kalan şarkıların, türkülerin, hikâyelerin ve yaşam biçimlerinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini; bunun birer emanet olduğunu söyledi.

Yürütülen çalışmaların hedefi, Yörük köyünün özgün mimarisini, kültürünü, yöresel ürünlerini ve yaşam biçimini koruyarak hem yerelde yaşatmak hem de uluslararası turizmde daha görünür kılmak olarak özetlenebilir.

KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNİN 700 YILI AŞKIN GEÇMİŞE SAHİP YÖRÜK KÖYÜ, TARİHİ DOKUSU, GELENEKSEL YAŞAM KÜLTÜRÜ VE YÖRESEL LEZZETLERİYLE DÜNYA TURİZMİNE HAZIRLANIYOR.