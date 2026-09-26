Menteşe'de kültür buluşması: camdan eserlerden kadın efeler'e

şenlik ikinci gününde buluşma noktaları:

33. Uluslararası Muğla Kültür ve Sanat Şenliği, ikinci gün programıyla Menteşe sokaklarını ve kültür merkezlerini sanatla doldurdu. Yaraşlılar Kültür Evi ile Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi, sergiler ve atölyelerle ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

cam üfleme atölyesi ve minyatür eserler:

Yaraşlılar Kültür Evi'nde cam üfleme sanatçısı Nasuf Cömert eserlerini sergiledi. Oksijenle ısıtılan cama üfleyerek şekil verdiği minyatür balerin, gözyaşı şişesi, şamdan ve çeşm-i bülbül gibi parçalar izleyiciler tarafından beğeni topladı. Cömert, sergi süresince düzenlenen atölyede ziyaretçilerle birlikte üretim sürecini paylaştı ve cam işçiliğinin inceliklerini gösterdi.

"kadın efeler" sergisi ve yerel katılımlar:

Konakaltı'ndaki Mustafa Ali Kasap imzalı "Kadın Efeler" Resim Sergisi, Millî Mücadele'nin kadın kahramanlarını sanat diliyle yeniden sahneye taşıdı. Çete Ayşe, Gördesli Makbule, Kara Fatma ve Anadolu kadınlarının mücadelesini anlatan çalışmalar geniş ilgi gördü. Sergi kapsamında düzenlenen atölyeye Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da katılarak tuval başına geçti ve sanatçıyla birlikte çalışma gerçekleştirdi.

Gonca Köksal Aras ziyaretler sırasında şöyle konuştu: "Şenliğimizin ikinci gününde çok kıymetli sanatçılarımızla bir araya geldik, eserlerini hemşehrilerimiz ve sanatseverlerle buluşturduk. Çünkü biz kültürün sanatın yaşamımızın içinde olması gerektiğine inanıyoruz. Kültür sanat birkaç kişinin ulaşabildiği bir ayrıcalık değil, herkesin hakkı. Bizi bir araya getiren, ortak değerlerimizde buluşturan şenliğimiz kültür sanat etkinliklerimizle, tiyatro, söyleşi, konser ve yayla kavun yarışmamızla devam edecek. Sanatçılarımıza çok teşekkür diyorum. Şenliğimizde bizle oldukları ve bu güzel eserlerini bizimle paylaştıkları için. Tüm hemşehrilerimizi yarın yapılacak etkinliklerimize davet ediyorum"

Sergi ve atölye takvimi: Yaraşlılar Kültür Evi'ndeki cam ve Bodrum Kent Konseyi Sanatçılarının Güz Buluşması Resim ve Heykel Sergisi ile Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'ndeki "Kadın Efeler" sergisi, iki hafta boyunca ziyaret edilebilecek. Etkinlik programı; tiyatro, söyleşi, konser ve geleneksel yarışmalarla devam edecek ve şenlik boyunca farklı yaş gruplarından katılımcılara açık atölye ve buluşmalar organize edilecek.

33. ULUSLARARASI MUĞLA KÜLTÜR VE SANAT ŞENLİĞİ, İKİNCİ GÜNÜNDE SERGİLER VE SANAT ATÖLYELERİYLE DEVAM ETTİ.