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Yüksekova bağlantı yolunda kafa kafaya çarpışma: üç kişi yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Yeni Mahalle ile Vezirli Mahallesi arasındaki bağlantı yolunda iki ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu üç kişi yaralandı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 14:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yüksekova bağlantı yolunda kafa kafaya çarpışma: üç kişi yaralandı

Kaza nasıl gerçekleşti:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, ilçeye bağlı Yeni Mahalle ile Vezirli Mahallesi arasındaki bağlantı yolunda iki ticari aracın çarpışması sonucu olay meydana geldi. Sürücülerin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle araçlar kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan üç kişi yaralandı. Olay yerindeki ilk tespitlere göre yaralananlara ilk müdahale ekipler tarafından kaza mahallinde yapıldı.

ekiplerin müdahalesi ve yolun durumu:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri kaza yerine intikal etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı ve itfaiye ekipleri yolda kalan döküntü ve yağ kalıntılarını tazyikli su ile temizledi. Bu müdahalenin ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

son işlemler ve soruşturma:

Kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Yetkililer, çarpışmanın nedenlerini tespit etmek üzere görgü tanıklarının ifadelerini ve araçların durumunu değerlendirmeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE İKİ TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA...

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE İKİ TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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