Dolar 48,2629 -0,01%
Euro 56,0515 -0,12%
Bist 14.334,06 -2,10%
Altın Gram 6.947,99 -0,08%
EUR/USD 1,1610 -0,10%
Brent Petrol 89,16 +0,89%
--°

Yüzüncü maçında Rıdvan farklı galibiyetle gurur duydu

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'ta 100. maçını tamamlamanın gurur verici olduğunu ve Çorum FK karşısında 6-2'lik farklı galibiyetten memnun olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 01:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Yüzüncü maçında Rıdvan farklı galibiyetle gurur duydu

Yüzüncü maçında Rıdvan farklı galibiyetle gurur duydu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından sol bek Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlı formayla çıktığı 100. maçın kendisi için ne kadar değerli olduğunu ve karşılaşmadan alınan farklı galibiyetin verdiği mutluluğu basın mensuplarıyla paylaştı.

100. maçın anlamı:

Rıdvan sözlerine, "Bu çok değerli. Böyle bir kulüpte bu kadar fazla maça çıkmak gerçekten çok gurur verici. Aynı zamanda 100. maçımda bu kadar farklı bir galibiyetle ayrılmak da çok güzel. O yüzden çok mutluyum" diyerek başladı ve bu dönüm noktasının kendisi için özel olduğunu vurguladı.

Hedefler ve motivasyon:

Farklı skorun takımı motive ettiğini söyleyen Rıdvan, "Önümüzde derbi olmasıyla alakalı bir durum değil bu. Hafta sonu başka bir takımla da oynasak bu bizi çok fazla motive eder diye düşünüyorum. Zaten geçen haftalarda da söylemiştim; bunun üzerine çok çalışıyoruz ve bunun da geleceğini söylemiştim. Bugün oldu. İnşallah sezon içerisinde birkaç tane daha böyle farklı galibiyet alıp yolumuza devam etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Önlerindeki zorlu fikstürle ilgili olarak da oyuncu, gelecek hafta deplasmanda oynanacak derbiye ilişkin, "Açıkçası çok bir şey düşünmüyorum. Her zamanki gibi maça konsantre olup elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kazanmak istiyoruz. Zaten yarından itibaren çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı ve hazırlıklara hızlıca başlayacaklarını belirtti.

Beşiktaş’ın sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlı formayla 100. maça çıkmanın çok değerli...

Beşiktaş’ın sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlı formayla 100. maça çıkmanın çok değerli olduğunu belirterek, böyle anlamlı bir müsabakada farklı bir galibiyet almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ergin Ataman'ın takımı İzlanda'da net skorlu galibiyetle Dünya Kupası yolunu gar...
images

Sivrikaya: Beşiktaş atmosferi bizi baskı altına aldı, ders çıkaracağız
images

Italiano üç kulvarda en iyisini hedefliyor
images

Amed'in sürpriz galibiyeti sonrası trabzonspor'da sorgu ve motivasyon çağrısı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

marmara'da sezon dualarla açıldı: sardalya ve palamut ilk gün bereketi getirdi

Sakaltutan mevkisinde tır bariyere çarptı

Bişkek'te başlayan şanghay işbirliği örgütü zirvesi yeni gündemle toplandı

Muğla'da yeni doğan buzağıların yaşam şansı artırılıyor

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı