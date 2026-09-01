Yüzüncü maçında Rıdvan farklı galibiyetle gurur duydu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından sol bek Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlı formayla çıktığı 100. maçın kendisi için ne kadar değerli olduğunu ve karşılaşmadan alınan farklı galibiyetin verdiği mutluluğu basın mensuplarıyla paylaştı.

100. maçın anlamı:

Rıdvan sözlerine, "Bu çok değerli. Böyle bir kulüpte bu kadar fazla maça çıkmak gerçekten çok gurur verici. Aynı zamanda 100. maçımda bu kadar farklı bir galibiyetle ayrılmak da çok güzel. O yüzden çok mutluyum" diyerek başladı ve bu dönüm noktasının kendisi için özel olduğunu vurguladı.

Hedefler ve motivasyon:

Farklı skorun takımı motive ettiğini söyleyen Rıdvan, "Önümüzde derbi olmasıyla alakalı bir durum değil bu. Hafta sonu başka bir takımla da oynasak bu bizi çok fazla motive eder diye düşünüyorum. Zaten geçen haftalarda da söylemiştim; bunun üzerine çok çalışıyoruz ve bunun da geleceğini söylemiştim. Bugün oldu. İnşallah sezon içerisinde birkaç tane daha böyle farklı galibiyet alıp yolumuza devam etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Önlerindeki zorlu fikstürle ilgili olarak da oyuncu, gelecek hafta deplasmanda oynanacak derbiye ilişkin, "Açıkçası çok bir şey düşünmüyorum. Her zamanki gibi maça konsantre olup elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kazanmak istiyoruz. Zaten yarından itibaren çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı ve hazırlıklara hızlıca başlayacaklarını belirtti.

Beşiktaş’ın sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlı formayla 100. maça çıkmanın çok değerli olduğunu belirterek, böyle anlamlı bir müsabakada farklı bir galibiyet almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.