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zabıtaya emanet: halkın hizmetinde 200 yıllık görev vurgusu

Başkan Tahir Büyükakın, Zabıta Teşkilatı'nın 200. kuruluş yıldönümünde teşkilatın sahadaki önemini vurguladı ve 'patron da efendi de millettir' dedi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:03

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

zabıtaya emanet: halkın hizmetinde 200 yıllık görev vurgusu

Tahir Büyükakın'tan kuruluş yıldönümü mesajı:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Zabıta Teşkilatı’nın 200. kuruluş yıldönümü töreninde zabıta personeliyle bir araya gelerek teşkilatın toplum yaşamındaki rolüne dair güçlü mesajlar verdi. Büyükakın, örgütün iki asırlık geçmişine dikkat çekerek tüm teşkilat mensuplarının kuruluş yıldönümünü kutladı ve görevleri nedeniyle teşekkür etti.

Sahadaki temsil ve güven:

Büyükakın, konuşmasında zabıtanın yerel yönetimlerin görünen yüzü olduğuna vurgu yaptı. Üzerlerindeki üniformanın kutsal bir emanet, güven ve nizamın sembolü olduğunu belirterek, "Zabıta, belediyenin kendisidir" ifadesini kullandı. Belediye kararlarının uygulandığı, halkla en doğrudan muhatap olan bir birim olarak zabıtanın sorumluluğuna dikkat çekti ve sahadaki görevin belediyeye olumlu veya olumsuz yansıyacağını söyledi.

Hizmet anlayışı ve güvenlik önceliği:

Büyükakın, zabıtanın görevlerinin halkın huzur içinde yaşamasını sağlamak olduğunu ve bunun esasen bir güvenlik meselesi olduğunu vurguladı. İnsanların gündelik yaşamlarında emin olabilmeleri gerektiğini belirterek belediye teşkilatının bu emaneti yerine getirmekle yükümlü olduğunu ifade etti. Konuşmasında teşkilatın kent yaşamındaki düzeni ve hizmet kalitesini artırmadaki katkılarına dikkat çekti.

Halk odaklı yönetim anlayışı:

Başkan Büyükakın, yönetim anlayışının merkezine halkı koyduklarını belirterek "Bizim anlayışımızda patron da efendi de sadece millettir" dedi. Kimsenin belediyenin sahibi olmadığını, belediyenin sahibinin halk olduğunu ve belediye görevlilerinin halkın hayatına intizam getirmekle görevlendirildiğini ifade ederek zabıta mensuplarının sahada bunun karşılığını gösterdikleri için teşekkür etti.

Tören sonunda Büyükakın, zabıta yeleği giyip şapka taktı; telsizi eline alarak tesadifi olmayan biçimde tüm teşkilata anons geçip 200. kuruluş yıldönümünü kutladı. Programda ayrıca Zabıta Daire Başkanı Arif Usta tarafından Başkan Büyükakın’a günün anısına hediye takdim edildi ve toplu fotoğraf çekimiyle tören sona erdi.

Konuşmanın ana teması, zabıtanın hem sahadaki görünürlüğü hem de belediyenin halkla kurduğu ilişkinin güven temelinde yürütülmesi oldu. Büyükakın, bugüne kadar zabıta üzerinde çok az şikâyet aldığını, teşkilatın belediyenin yüzünü ak ettiğini söyleyerek çalışanlara başarı ve kolaylık dileklerinde bulundu.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN, ZABITA TEŞKİLATI’NIN 200. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN, ZABITA TEŞKİLATI’NIN 200. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN TÖRENDE ZABITA PERSONELİYLE BİR ARAYA GELDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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