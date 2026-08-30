Zafer coşkusu Osmaniye'yi sardı

Osmaniye'de 30 Ağustos töreni

104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Valilik Kompleksi'nde düzenlenen tören, resmi protokol, renkli gösteriler ve kortej geçişiyle gerçekleştirildi. Etkinlikler sabah saatlerinde başladı ve yoğun katılımla sürdü.

Katılımcılar ve ödül töreni:

Törene Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, 12’nci Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal, Belediye Başkanı İbrahim Cenet, milletvekilleri, askeri erkan, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program kapsamında çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporcu ve öğrencilere ödülleri verildi; ödül töreni katılımcıların takdirini topladı.

Gösteriler ve halkın ilgisi:

Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı'nın konserinin ardından jimnastik ve halk oyunları gösterileri sergilendi. Sahnedeki performanslar vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Komandoların seslendirdiği 'Komando Andı' törene katılanlardan büyük alkış aldı. Ayrıca Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Taburu tarafından gerçekleştirilen silahlı gösteri, özel harekat personelinin sergilediği performansla beğeni topladı.

Kortej ve kapanış:

Kutlamalar, öğrenciler ve askerlerin yanı sıra askeri ve resmi araçlar, ticari taksiler ile motosiklet kulübü üyelerinin yer aldığı kortej geçişiyle sona erdi. Kortej, vatandaşların yoğun ilgisi ve alkışları eşliğinde tamamlandı.

Günün programı resmi törenlerden halk etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede gerçekleşti ve katılımın yüksek olması dikkat çekti.

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