Limanda zafer coşkusu: römorkörlerden su şovu

Zonguldak'ta resmi kutlamalar

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı, Zonguldak'ta düzenlenen bir dizi resmi etkinlikle anıldı. Gün, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı; törenlerde saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

çelenk sunma ve tebrikat töreni:

Anıta, Zonguldak Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Zonguldak Belediye Başkanlığı adına çelenkler sunuldu. Ardından Valilik makamında düzenlenen tebrikat töreninde Vali Osman Hacıbektaşoğlu, protokol üyeleri ve davetlilerin tebriklerini kabul etti. Resmi protokolün yer aldığı törende düzen ve sadelik ön plandaydı.

geçit töreni, konuşma ve kültürel etkinlikler:

Tebrikatın ardından gerçekleşen geçit töreninde Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Güzel ve Belediye Başkanı Tahsin Erdem katılımcıları selamladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Karadeniz Bölge Komutanlığı personeli Deniz Üsteğmen Muhammet Demir yaptı. Program, günün duygu ve tarihsel bağlamını vurglayan konuşmanın ardından şiir dinletileri ve halk oyunları gösterileriyle zenginleşti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tarafından taşınan Türk bayrağı ve sancak törenle Vali Osman Hacıbektaşoğlu'na teslim edildi. Ayrıca çeşitli müsabakalarda dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından ödüller takdim edildi; bu bölüm gençlerin katılımını ve yerel sporun görünürlüğünü artırdı.

limanda römorkör gösterisi:

Geçit törenlerinin tamamlanmasının ardından kutlamalar Zonguldak Limanı'na taşındı. Zonguldak Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı ile Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait römorkörlerin gerçekleştirdiği su gösterisi, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Römorkörlerin senkron manevraları ve liman kıyısındaki izleyicilerin coşkusu, günün görsel olarak en dikkat çeken anları arasında yer aldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, limandaki gösterilerin sona ermesiyle tamamlandı; şehir genelinde düzenlenen törenler, hem resmi protokolü hem de halk katılımını bir araya getirerek bayramın anlamını vurguladı.

ZONGULDAK’TA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ, DÜZENLENEN ÇELENK SUNMA, TEBRİKAT VE GEÇİT TÖRENLERİYLE KUTLANDI.