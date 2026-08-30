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Bozdoğan'da 30 Ağustos törenleri şehitler için dua ve anma programıyla gerçekleşti

Bozdoğan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı Hükümet Konağı önünde çelenk sunumu, şiirler ve şehit kabri ziyaretiyle anıldı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 14:19

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bozdoğan'da 30 Ağustos törenleri şehitler için dua ve anma programıyla gerçekleşti

Bozdoğan'da 30 Ağustos törenleri

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü resmi törenlerle anıldı. Kutlama programı Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı ve ilçede bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Törenin akışı:

Program, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu ve katılımcılar törendeki anma seremonisine eşlik etti. Tören sonrası Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen makamında tebrikleri kabul etti.

Anma ve ziyaretler:

Etkinlik kapsamında ilçe merkezinde bulunan Şehit Pilot Hava Üsteğmen Yüksel Çankaya'nın kabri ziyaret edilerek dua okundu. Ziyaret ve törenlerde gaziler, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Törene Belediye Başkan Vekili Ergün Köse de katıldı.

Bozdoğan'daki kutlamalar, vatan uğruna mücadele eden kahramanların anılmasına odaklandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gaziler, saygı, rahmet ve minnetle yad edildi.

AYDIN BOZDOĞAN İLÇESİNDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DÜZENLENEN TÖREN İLE...

AYDIN BOZDOĞAN İLÇESİNDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DÜZENLENEN TÖREN İLE KUTLANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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