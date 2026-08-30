Zaferin anısı: Eskişehir'de şehitler rahmet ve minnetle anıldı

Eskişehir Kızılelma Turan Derneği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen programda şehitler rahmet ve minnetle anıldı. Etkinlik, katılımcıların ortak duygusunu taşırken, anma ritüelleri ve toplumsal birlik vurgusu öne çıktı.

Program akışı:

Programda önce bir dakikalık şehitler için saygı duruşu gerçekleştirildi; ardından İstiklal Marşı söylendi. Tören kapsamında Kur’an-ı Kerim okundu ve şehitler için dualar edildi. Etkinlik sonunda davetlilere helva ikramı yapılarak geleneksel bir anma geleneği sürdürüldü.

Başkanın konuşması:

Dernek Başkanı Ahmet Hızlan yaptığı konuşmada, "30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği eşsiz mücadelenin zaferle taçlandığı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Büyük Taarruzun 30 Ağustos 1922 tarihinde kesin zaferle sonuçlanması, yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda milletimizin bağımsız yaşama kararlılığının birlik ve beraberlik ruhunun tüm dünyaya ilanıdır. Bu büyük zafer Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, milletimizin inanç, cesaret ve fedakârlığıyla kazanılmıştır. Geçmişten aldığımız güç ve ilhamla, gelecek nesillere güçlü, demokratik ve müreffeh bir Türkiye bırakmak ortak sorumluluğumuzdur. Şehitlerimizin, yattıkları yer nur, mekânları cennet olsun. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim etsin. Türkçülük, Türk devletleri ebediyete kadar var olsun" dedi.

Program, katılımcıların ortak saygı duruşu ve duaları ile sona ererken, dernek yetkilileri ve davetliler törenin anma ve birlik mesajlarını taşıdığını belirtti.

ESKİŞEHİR’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NDA ŞEHİTLER RAHMET VE MİNNETLE ANILDI.