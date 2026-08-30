Bayburt'ta altı okul yeni binalarında eğitime başladı

Taşınma tamamlandı, yeni eğitim ortamları denetlendi

Bayburt'ta taşınma işlemleri tamamlanan 6 okul, yeni binalarında eğitim öğretime hazır hale getirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman yerinde incelemelerde bulunarak taşıma sürecini ve hazırlıkları değerlendirdi.

taşınan okullar ve yeni binaları:

İl genelinde gerçekleştirilen düzenlemeler kapsamında şu yer değişiklikleri yapıldı: Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Mahmut Kemal Yanbeğ İlkokulu binasına; Şehit Recep Eşiyok Okulu Sebahattin Bozo Ortaokulu binasına; Özel Eğitim I ve II. Kademe Uygulama Okulu ise Bayburt Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyon binasına taşındı.

Ayrıca Nevzat Kaya İlkokulu Halk Eğitimi Merkezi binasına, Fatih Ortaokulu Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi binasına ve Atatürk İlkokulu Veyselefendi Ortaokulu binasına taşınarak yeni eğitim ortamlarına geçti.

incelemelerde öne çıkan noktalar:

Kahraman, okulları gezerek idarecilerle bir araya geldi ve yeni binaların fiziki koşulları, sınıf düzenlemeleri ile öğrenci ve öğretmen ihtiyaçlarının karşılanma durumuna ilişkin bilgiler aldı. Yapılan incelemelerde taşıma sonrası uyum sürecinin takip edileceği ve gerekli düzenlemelerin hızla yapılacağı vurgulandı.

Yerinde yapılan denetimler, taşınma sürecinin planlandığı şekilde yürüdüğünü ve yeni binalarda eğitim faaliyetlerinin güvenli bir şekilde başlayabileceğini gösterdi. Yetkililer, eğitim-öğretim kalitesinin korunması için sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

BAYBURT’TA 6 OKUL YENİ BİNALARINA TAŞINDI