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Mersin'de torbacılara yönelik operasyonda üç şüpheli tutuklandı

Mersin'de Mezitli ve Toroslar ilçelerinde düzenlenen operasyonda sentetik ve klasik uyuşturucular ile 13 bin 200 TL ele geçirildi; üç şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 23:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mersin'de torbacılara yönelik operasyonda üç şüpheli tutuklandı

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda üç kişi tutuklandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Mezitli ve Toroslar ilçelerinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik bir çalışma yürütüldü.

operasyonun yürütülmesi:

Yürütülen çalışmada S.T. ve U.K. isimli şüphelilere yönelik yapılan aramalarda 8 blister içerisinde 110 sentetik ecza maddesi, 28,82 gram sentetik kannabinoid, 1,32 gram kokain ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 200 TL ele geçirildi.

Ayrı bir çalışmada Z.A. isimli şüphelinin üzerinden ise 4,10 gram metamfetamin, 0,60 gram alfametilfenatilamin ve sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

gözaltı, adli süreç ve suçlama:

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T., U.K. ve Z.A., mahkemece 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklandı. Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdürüldü.

MERSİN’DE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPTIĞI BELİRLENEN SOKAK SATICILARINA YÖNELİK MEZİTLİ VE...

MERSİN’DE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPTIĞI BELİRLENEN SOKAK SATICILARINA YÖNELİK MEZİTLİ VE TOROSLAR İLÇELERİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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