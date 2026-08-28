Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 6.984,19 -3,43%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,29 -0,26%
--°

Fethiye'de gönüllü zincir ekiplerin su ihtiyacını karşıladı

Karagedik yakınlarında başlayan yangında Fethiye'deki vatandaşlar 5 litrelik şişelerle yaklaşık 4 tonluk tankere su taşıdı ve söndürme çalışmalarına destek verdi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 23:51

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 23:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Fethiye'de gönüllü zincir ekiplerin su ihtiyacını karşıladı

Fethiye'de vatandaşlar alevlere karşı seferber oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Karagedik Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 19.30 sıralarında başlayan yangına, rüzgârın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Havadan ve karadan yürütülen müdahale çalışmaları sürerken, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine tahliye işlemleri başlatıldı.

vatandaşların müdahalesi:

Bölgede yaşayanlar ve çevredekiler söndürme ekiplerine destek için seferber oldu. Ellerine aldıkları 5 litrelik su şişeleriyle yangın tankerlerinin yanına gelen gönüllüler, taşıdıkları suları yaklaşık 4 ton su kapasitesine sahip tankerlere boşalttı. Küçük kapasiteli şişelerle yapılan bu ardışık dolum çalışması, tankerlerin su ihtiyacının kısa sürede karşılanmasına katkı sağladı.

Bazı vatandaşlar ise hortum, diğer ekipman ve lojistik malzemelerin taşınmasına yardımcı oldu; böylece hem söndürme hem de güvenlik ekiplerinin operasyonu hızlandı. Müdahale noktalarında koordinasyonun sağlanması için gönüllüler ekiplerle birlikte çalıştı.

lojistik destek ve tahliye süreçleri:

Yangın bölgesine motorlarıyla gelen bazı kişiler, ekipler ve bölgedeki bekleyen vatandaşlar için su ve ayran taşıdı. Motorcuların hazır bekleyerek ihtiyaç anında malzeme ulaştırması, koordineli yardım çabalarını güçlendirdi. Ekiplerin hem söndürme hem de tahliye çalışmalarına vatandaşların verdiği bu destek, operasyonun sürekliliğine katkıda bulundu.

Yangının kontrol altına alınması ve yerleşim yerlerinin korunması için ekiplerin çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Olayda yaklaşık mesai saatlerinde başlayan müdahalenin ardından bölgedeki destek faaliyetleri, vatandaşların gönüllü katılımıyla devam etti.

MUĞLA&#039;NIN FETHİYE İLÇESİNDE YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDEN ORMAN YANGINI İÇİN SEFERBER OLAN...

MUĞLA'NIN FETHİYE İLÇESİNDE YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDEN ORMAN YANGINI İÇİN SEFERBER OLAN VATANDAŞLARIN KİMİSİ SU ŞİŞELERİNİ DOLDURDU, KİMİSİ TAŞIDI, KİMİSİ İSE TANKERLERE BOŞALTTI. KÜÇÜK ŞİŞELERLE TAŞINAN SULAR, TONLARCA SU KAPASİTELİ TANKERE AKTARILIRKEN VATANDAŞLAR ADETA 'TAŞIMA SUYLA' YANGIN SÖNDÜRDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Direksiyonda sızan sürücü ambulans önünde posla yakıt bedelini tahsil etmeye çal...
images

Zeytinburnu'nda tramvay çarpışmasının vagonları parça parça kaldırıldı
images

Araç alım-satım tartışması taşlı ve silahlı kavgaya dönüştü
images

Nefes helikopteri Fethiye'deki yangında gece müdahalesinin merkezinde

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Direksiyonda sızan sürücü ambulans önünde posla yakıt bedelini tahsil etmeye çalıştı

Zeytinburnu'nda tramvay çarpışmasının vagonları parça parça kaldırıldı

Araç alım-satım tartışması taşlı ve silahlı kavgaya dönüştü

Nefes helikopteri Fethiye'deki yangında gece müdahalesinin merkezinde

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kayseri'de korsan taksicilik operasyonunda sürücüye 100 bin lira ceza