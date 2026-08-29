Fethiye'de akşam dumanları: rüzgarlı havada çıkan yangın dört saatte kontrol altına alındı

yangının çıkışı ve ilk müdahale:

Muğla’nın Fethiye ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın, şehir merkezine yakın bölgede yaşayanların dikkatini çekti. Karagedik Mahallesi yakınlarında saat 19.30 sıralarında alevlerin yükseldiği bildirilirken, bölgedeki vatandaşlar dumanları görüp durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbarın ardından kısa sürede çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Bölgedeki rüzgârın şiddeti alevlerin geniş alana yayılmasına neden oldu; bu nedenle müdahale hem havadan hem de karadan eş zamanlı olarak yürütüldü. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek vererek ekiplerin hızına katkı sağladı.

kontrol süreci ve soğutma çalışmaları:

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, olayın bildirildiği andan itibaren yaklaşık 4 saat içinde kontrol altına alındı. Ankara veya uzak merkezlerden ek bilgi veya destek belirtilmedi; müdahale yerel birimler tarafından yürütüldü. Bölgede halen soğutma çalışmaları devam ediyor ve ekipler olası alevlenmelere karşı teyakkuzda bulunuyor.

Olayla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan Orman Genel Müdürlüğü'nün paylaşımında ise, "Fethiye’de meydana gelen yangını kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangınlarla mücadelemize destek veren gönüllülerimize, kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize, STK’larımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Orman yangınları açısından riskli olan bu dönemde, açık alanda ateş yakmayalım, anız ve bahçe atığı yakmayalım, yangına sebebiyet verebilecek her türlü davranıştan kaçınalım" ifadeleri yer aldı.

Yetkililer, bölgedeki sakinlere soğutma ve denetim çalışmalarına destek olmaları çağrısında bulunurken, aynı zamandaRiskli dönem hatırlatması yapılarak açık alanda ateş yakılmaması gerektiği vurgulandı. Yangının yerleşim yerlerine sıçrama riski, zamanında müdahale sayesinde büyük ölçüde giderildi.

MUĞLA'NIN FETHİYE İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN VE YERLEŞİM YERLERİNİ ETKİLEYEN YANGIN, 4 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN KONTROL ALTINA ALINDI, SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.