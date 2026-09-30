Dolar 49,0216 +0,04%
Euro 55,6626 +0,14%
Bist 11.947,18 -2,79%
Altın Gram 6.602,99 +0,23%
EUR/USD 1,1334 -0,11%
Brent Petrol 97,92 +1,83%
--°

Zimmet soruşturmasında Bolu'da üç kişi serbest bırakıldı

Bolu'da S.S. Köroğlu kooperatifi ve ilişkili firmalara yönelik 'zimmet' soruşturmasında 9 gözaltından 3 kişi serbest bırakıldı; 6 kişi adliyeye sevk edilecek.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 22:51

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 22:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Zimmet soruşturmasında Bolu'da üç kişi serbest bırakıldı

Bolu'da zimmet soruşturmasının gelişmeleri

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile kooperatifle ticari ilişkisi bulunan firmalar hakkında başlatılan 'zimmet' soruşturması kapsamında jandarma ekipleri eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon ve gözaltılar:

Geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınanlar arasında Boltartek Tarım Ürünleri ve Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü, ihale harcama yetkilisi ve İhale Komisyonu Başkanı Bahadır Acar ile S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Çatladı da bulunuyor. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri jandarma birimlerince yürütüldü.

Savcılık kararı ve ilerleyen süreç:

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden G.M., A.C.A. ve E.K. hakkında savcılık talimatıyla serbest bırakılma kararı verildi. Diğer 6 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturmanın içeriği ve yürütülecek idari veya hukuki süreç, savcılık ve jandarma açıklamalarıyla netlik kazanacak.

Konuyla ilgili adli işlemler devam ederken, soruşturmanın odağındaki kurum ve kişiler hakkındaki resmi açıklamalar takip ediliyor.

BOLU’DA ZİMMET İDDİASIYLA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMADA GÖZALTINA ALINAN 9 ŞÜPHELİDEN 3’Ü SERBEST...

BOLU’DA ZİMMET İDDİASIYLA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMADA GÖZALTINA ALINAN 9 ŞÜPHELİDEN 3’Ü SERBEST BIRAKILDI. DİĞER 6 ŞÜPHELİNİN YARIN ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ BEKLENİYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kadirli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: motosiklet sürücüsü yaralandı
images

Erzincan'da 4. kattan düşen 77 yaşındaki Neriman Y. yaşamını yitirdi
images

Adana'da kapsamlı huzur uygulaması: aranan 66 şahıs yakalandı, binlerce hap ele...
images

Gece ihbarı mahallede paniğe neden oldu: çatıdan yangın izi çıkmadı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kadirli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: motosiklet sürücüsü yaralandı

Erzincan'da 4. kattan düşen 77 yaşındaki Neriman Y. yaşamını yitirdi

Adana'da kapsamlı huzur uygulaması: aranan 66 şahıs yakalandı, binlerce hap ele geçirildi

Gece ihbarı mahallede paniğe neden oldu: çatıdan yangın izi çıkmadı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor