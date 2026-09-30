Zimmet soruşturmasında Bolu'da üç kişi serbest bırakıldı

Bolu'da zimmet soruşturmasının gelişmeleri

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile kooperatifle ticari ilişkisi bulunan firmalar hakkında başlatılan 'zimmet' soruşturması kapsamında jandarma ekipleri eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon ve gözaltılar:

Geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınanlar arasında Boltartek Tarım Ürünleri ve Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü, ihale harcama yetkilisi ve İhale Komisyonu Başkanı Bahadır Acar ile S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Çatladı da bulunuyor. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri jandarma birimlerince yürütüldü.

Savcılık kararı ve ilerleyen süreç:

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden G.M., A.C.A. ve E.K. hakkında savcılık talimatıyla serbest bırakılma kararı verildi. Diğer 6 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturmanın içeriği ve yürütülecek idari veya hukuki süreç, savcılık ve jandarma açıklamalarıyla netlik kazanacak.

Konuyla ilgili adli işlemler devam ederken, soruşturmanın odağındaki kurum ve kişiler hakkındaki resmi açıklamalar takip ediliyor.

BOLU’DA ZİMMET İDDİASIYLA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMADA GÖZALTINA ALINAN 9 ŞÜPHELİDEN 3’Ü SERBEST BIRAKILDI. DİĞER 6 ŞÜPHELİNİN YARIN ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ BEKLENİYOR.