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Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kayserispor U-19, TFF Gelişim Ligi 13. Grup'ta Adanaspor'u 2-1 yenerek sezona üç puanla başladı; goller Yusuf Göktuğ ve Kerem Oğuztürk'ün oldu.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 02:41

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

maç özeti:

Kayserispor U-19, TFF U-19 Gelişim Ligi 13. Grup'taki ilk haftasında evinde Adanaspor U-19'u 2-1 yenerek sezona galibiyetle başladı. Karşılaşma, Kayserispor Tesisleri'nde oynandı ve hakem triosunda Dilber Sıla Başıaçık, Ersin Öztürk ile Nazım Çağatay görev aldı.

Adanaspor'un ilk yarı sonlarında Mehmet Taşçı'nın golüyle öne geçtiği maçta, Kayserispor ikinci yarıda hızlı bir yanıt vererek oyunu lehine çevirdi. İkinci yarıda dakikalar 47'yi gösterdiğinde Yusuf Göktuğ Özkılıç skoru eşitledi, 71. dakikada Kerem Oğuztürk'ün golüyle ev sahibi takım üstünlüğü ele geçirip maçı korumayı başardı.

kadrolar ve değişiklikler:

Kayserispor U19: Enes Aslan, Taruk Baturalp Başkan, Kadir Efe Çalıoğlu, Hilmi Türkan, (Yiğit Ata Türk dk.85), Ahmet Hüseyin Altun, Çağrı Furkan Solmaz, (Emirhan Yerli dk.85), Yusuf Göktuğ Özkılıç, (Yiğit Efe Karadeli dk.52), Arda Günder, (Muhammed Talha Yaşar dk.61), Kerem Oğuztürk, Ali Macit Soylu, Eralp Çam.

Adanaspor U19: Koray Anlar, Çağan Gediktaş, (Muhammed Tap dk.61), Mehmet Taşçı, Deniz Devrim Özcan, Deniz Eşer, (Efe Bozkurt dk.81), Ayaz Kestir, (Serdar Yakıcı dk.61), İsmail Solmaz, Kürşad Duran Şaş, (Onur Can Yardım dk.81), Mesut İncekara, (Türker Kaplan dk.61), Sefa Kaya, Bilal Zirak.

maçın kırılma anları:

İlk yarının son dakikalarında Mehmet Taşçı'nın golüyle Adanaspor öne geçti; bu gol maçın yönünü belirleyecek bir avantaj sağlamak üzereydi. Ancak Kayserispor hızlı geri dönüş yaparak hemen ikinci yarıda skoru eşitledi ve ilerleyen dakikalarda Kerem Oğuztürk'ün golüyle maçı lehine çevirdi. Son bölümde yapılan değişikliklerle ev sahibi takım skoru korumayı bildi ve üç puanı aldı.

Bu sonuçla Kayserispor U-19, ligde sezona galibiyetle başlarken Adanaspor U-19 ise ilk haftayı puansız kapattı.

TFF U-19 GELİŞİM LİGİ 13. GRUPTA MÜCADELE EDEN KAYSERİSPOR LİGİN 1. HAFTASINDA SAHASINDA OYNADIĞI...

TFF U-19 GELİŞİM LİGİ 13. GRUPTA MÜCADELE EDEN KAYSERİSPOR LİGİN 1. HAFTASINDA SAHASINDA OYNADIĞI MAÇTA ADANASPOR’U 2-1 MAĞLUP EDEREK, SEZONA GALİBİYETLE BAŞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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