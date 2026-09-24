Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Erdoğan New York'ta temaslarını sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında New York'taki temaslarını sürdürdü. Bu kapsamda Erdoğan, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşme, Türkevinde yapıldı ve SETA tarafından düzenlendi. Toplantı, taraflar arasında fikir alışverişi ve karşılıklı değerlendirme ortamı sağladı.

Toplantının kapsamı:

Tarafsız kaynaklarda belirtilen toplantı çerçevesinde genel gündem ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı; katılımcıların görüş alışverişi ve diyaloğu artırma amacı güttüğü ifade edildi.

SETA'nın ev sahipliği:

Toplantının SETA ev sahipliğinde Türkevi'nde gerçekleştirilmesi, Erdoğan'ın BM Genel Kurulu gündemi içinde sivil toplum ve düşünce kuruluşlarıyla kurduğu temasların bir parçası olarak değerlendirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ABD’Lİ DÜŞÜNCE KURULUŞU TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU