Dolar 48,8525 +0,04%
Euro 55,6664 +0,01%
Bist 13.251,85 +0,40%
Altın Gram 6.794,45 +0,17%
EUR/USD 1,1387 -0,01%
Brent Petrol 97,76 -0,37%
--°

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta, SETA ev sahipliğinde Türkevi'nde ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle görüştü.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 03:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Erdoğan New York'ta temaslarını sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında New York'taki temaslarını sürdürdü. Bu kapsamda Erdoğan, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşme, Türkevinde yapıldı ve SETA tarafından düzenlendi. Toplantı, taraflar arasında fikir alışverişi ve karşılıklı değerlendirme ortamı sağladı.

Toplantının kapsamı:

Tarafsız kaynaklarda belirtilen toplantı çerçevesinde genel gündem ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı; katılımcıların görüş alışverişi ve diyaloğu artırma amacı güttüğü ifade edildi.

SETA'nın ev sahipliği:

Toplantının SETA ev sahipliğinde Türkevi'nde gerçekleştirilmesi, Erdoğan'ın BM Genel Kurulu gündemi içinde sivil toplum ve düşünce kuruluşlarıyla kurduğu temasların bir parçası olarak değerlendirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ABD’Lİ DÜŞÜNCE KURULUŞU TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ABD’Lİ DÜŞÜNCE KURULUŞU TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erdoğan'dan Türkevi önünde net açıklama: mesajları BM ve İklim Zirvesi'nde verdi...
images

Erdoğan New York'ta Taşkın pastanesinde çay molası verip çalışanlarla sohbet ett...
images

Antalya'da COP31 için uygulamaya odaklı hazırlık vurgusu
images

Antalya'da COP31'e hazırlık: uygulamaya odaklı bir iklim diplomasisi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdoğan'dan Türkevi önünde net açıklama: mesajları BM ve İklim Zirvesi'nde verdik

Erdoğan New York'ta Taşkın pastanesinde çay molası verip çalışanlarla sohbet etti

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kars'ta tır motorundan çıkan yangın sürücüyü son anda kurtardı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor