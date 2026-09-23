Zorlu dönemde ortaya çıkan dostluk: Türkiye Amerika için güvenilir ortak

ABD'nin Suriye ve Irak özel temsilcisi New York temaslarını değerlendirdi

ABD'nin Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, New York'taki temasları sırasında İhlas Haber Ajansı'na verdiği röportajda bölgesel gelişmeler ve diplomasi trafiğine ilişkin görüşlerini paylaştı. Barrack, Türkiye’nin son dönemde üstlendiği rolü öne çıkarırken, yürütülen diyalogların önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin rolü ve liderler arasındaki uyum:

Barrack, dün akşam düzenlenen yemekte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı arasındaki kısa sohbeti hatırlatarak iki liderin birbirlerine duyduğu saygıyı ve kurdukları uyumu vurguladı. Barrack, 'Evet, gerçekten harika. İki lider birbirlerine büyük saygı duyuyor. Ancak bundan da öte, aralarında çok iyi bir uyum var' ifadelerini kullandı.

Bu uyumun sahadaki işbirliğini kolaylaştırdığına dikkat çeken temsilci, kültürel farklılıklara rağmen iki liderin birbirlerine benzer yaklaşımlarının iletişimi ve koordinasyonu güçlendirdiğini söyledi. Barrack, bu sebeple sahada görev yapanların işinin kolaylaştığını belirtti ve 'Türkiye, Amerika'nın çok iyi bir dostu oldu' cümlesini yineledi.

İran görüşmeleri ve süreç değerlendirmesi:

Barrack, İran tarafıyla gerçekleştirilen görüşmelere dair de bilgi verdi. Görüşmeleri 'diyalog için atılan her adım' olarak tanımlayan temsilci, sürecin kademeli bir yapıda ilerleyeceğini ve tek seferde sonuçlanacak bir mesele olmadığını söyledi. Barrack, (ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi) Steve Witkoff'un bu konuda cesaret gösterdiğini düşündüğünü aktardı.

İran ile olası bir anlaşma noktasına ilişkin soruya ise Barrack iyimser bir çerçevede yanıt verdi: 'İyimserim, çünkü iyimser olmak zorundayız. Başka bir seçeneğimiz yok.' Bölgedeki aktörlerin ve Amerika'nın hazır olduğunu, artık taraflar arasında uzlaşı zemini bulunmasının gerektiğini belirtti ve umudunu dile getirdi.

Barrack'ın açıklamaları, bölgesel diplomasinin zorlu ancak ilerletilebilir bir süreç olduğuna işaret ederken, özellikle Türkiye ile Washington arasındaki artan koordinasyonun önümüzdeki dönemde sahada ve masada etkili olabileceğini gösteriyor.

ABD'nin Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, "Türkiye, Amerika'nın çok iyi bir dostu oldu. Böylesine zor dönemlerde, gerilimin yüksek olduğu zamanlarda gerçek dostlarınızın kim olduğunu anlarsınız" dedi.