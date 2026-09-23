Erdoğan ve Paşinyan New York'ta ikili görüşme gerçekleştirdi

Görüşmenin çerçevesi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.

Yer ve zaman:

Toplantı, Erdoğan'ın ABD ziyaretinin son gününde, şehirdeki Türkevi'nde gerçekleştirildi. Ziyaret, liderlerin ikili temaslarını sürdürdüğü bir biçimde planlandı.

Diplomatik bağlam:

Bu kabul, iki liderin New York'taki programı içinde yer aldı ve resmi temas trafiğinin devamını işaret etti. Görüşme, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu çerçevesinde kayda geçen ikili temaslardan biri oldu.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, NEW YORK’TA ERMENİSTAN BAŞBAKANI NİKOL PAŞİNYAN'I KABUL ETTİ.