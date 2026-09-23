Bakan Güler Kars'ta şehit Emin Polat'ın ailesini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kars'ta şehit Jandarma Er Emin Polat'ın baba ocağını ziyaret etti. Ziyarette şehidin anne ve babasıyla bir araya gelen Bakan Güler, aile fertleriyle yakından ilgilendi.

Ziyaretin ayrıntıları:

1994 yılında Van'ın Çaldıran ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Emin Polat'ın ailesine yapılan ziyarette, Bakan Güler'e Bakan Yardımcısı Salih Ayhan da eşlik etti. Görüşmelerde aileyle doğrudan temas sağlandı.

Aileye gösterilen ilgi:

Bakan Güler'in ziyareti, şehidin yakınlarına yönelik devlet temsilcilerinin samimi ilgi ve desteğini yansıtacak şekilde gerçekleşti; şehit ailesiyle kurulan temas sırasında anne ve baba ile özel olarak ilgilenildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, ŞEHİT JANDARMA ER EMİN POLAT’IN KARS’TAKİ BABA OCAĞINI ZİYARET ETTİ.