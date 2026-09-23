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Yavaş’ın ayrılığına Yeni Parti’den kişisel tercih vurgusu

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Mansur Yavaş’ın CHP’den ayrılmasını 'kendi takdiri' saydığını belirtti; fon soruşturması ve iktidarın uygulamalarını eleştirdi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 20:53

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Yavaş’ın ayrılığına Yeni Parti’den kişisel tercih vurgusu

Yeni Parti'den açıklama:

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Mansur Yavaş’ın CHP’den ayrılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Emir, Yavaş’ın kararını "kendi takdirleridir" sözleriyle nitelendirirken, konuya ilişkin daha geniş eleştirilerde bulundu.

Fon soruşturması ve eksik muhataplar:

Emir, fon soruşturmasına dair değerlendirmesinde, bugüne kadar yapılan işlemleri "daha çok göstermelik operasyonlar" olarak tanımladı. Açıklamasında kurum ve sayı bilgilerini vurguladı: "63 kişi hakkında işlem yapılmış, 4 tutuklu var, 44 gözaltı var" ifadelerini kullandı. Emir ayrıca, bu süreçte henüz herhangi bir kamu görevlisinin soruşturulmadığını vurguladı ve şunları kaydetti: "Herhangi bir kamu görevlisi henüz soruşturulmadı. Kamu görevlilerine, başta siyasiler olmak üzere, başta Maliye Bakanı olmak üzere, SPK Başkanına, BDDK Başkanına, Borsa İstanbul Başkanına gelip de ‘siz bu kişilere onay verirken, banka yetkisi verirken, bunlar bu fonları şişirirken, bunlar piyasayı böylesine dolandırma çabasına girmişken niye seyrettiniz’ diye henüz sorulmadı."

Emir, soruşturma kapsamına ilişkin de, "Sorulan sorulardan da anlıyoruz ki, şu ana kadar piyasa dolandırıcılığı suçlamasıyla soruşturuluyorlar" değerlendirmesini yaptı.

Adalar örneği ve 'siyasi yankesicilik' iddiası:

AK Parti iktidarını eleştiren Emir, uygulamaları "siyasi yankesicilik" olarak nitelendirdi ve Adalar örneğini aktardı. Buna göre, "En son Adalar’da yaptılar. Adalar’da daha 3 ay öncesine kadar 12 belediye meclis üyesi var; 10 belediye meclis üyesi bizim, 2 belediye meclisi meclis üyesi AKP’nin. Hayatın olağan akışına göre 2 olanın 10 olanı ele geçirmesi, üstüne çıkması mümkün değil. Ama bunu da denediler ve ne acıdır ki bunu da başardılar."

Emir, yaşananlarda yargı ve kolluk gücünün kullanıldığını öne sürerek süreci detaylandırdı: "5 tutuklama yaptılar, 2’sini serbest bıraktılar, 3’ü hâlâ tutuklu. Başkanımızı tutukladılar, başkan vekili sağlık sebebiyle istifa etmek durumunda kaldı veya bıraktılar ve sonuçta yapılan seçimlerde 5’e 4 kazandılar." Emir, bu tablonun belediye başkanlığı koltuğunun gaspı anlamına geldiğini savundu.

Mansur Yavaş değerlendirmesi:

Mansur Yavaş’ın istifası sorulduğunda Emir, Yavaş’ı hem Yeni Parti hem de toplum açısından itibarlı bir isim olarak niteledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın Mansur Yavaş bizim, sadece bizim değil 86 milyonun bence onur duyduğu hizmetleri ile, dürüstlüğü ile, halkçı belediyeciliği ile ön plana çıkan belediye başkanımızdır. Kendi takdirleridir. Ayrıca bir açıklama yapma ihtiyacı duyarsa da kendisi yapacaktır."

Emir’in açıklamaları, hem soruşturmanın kapsamı hem de siyasi uygulamalar hakkında eleştirel bir çerçeve çizdi; Yavaş’ın kişisel tercihine saygı gösterileceğini belirtti.

YENİ PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ MURAT EMİR, &quot;MANSUR YAVAŞ’IN KARARI KENDİ TAKDİRLERİDİR&quot;...

YENİ PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ MURAT EMİR, "MANSUR YAVAŞ’IN KARARI KENDİ TAKDİRLERİDİR" DEDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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