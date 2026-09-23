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Bursa'da alevler bir site dairesini sardı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'ndeki bir sitede çıkan yangında bir daire alevlere teslim oldu; itfaiye ekipleri müdahale edip söndürdü.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 20:58

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa'da alevler bir site dairesini sardı

Bursa'da Ataevler Mahallesi'nde site dairesinde yangın

Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'nde bir sitedeki dairede çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek daireyi sardı. Edinilen bilgiye göre yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

yangının seyri:

Alevlerin kısa sürede yayıldığı bildirildi; çevrede büyük panik yaşanırken komşuların ihbarı olayın bildirilmesine yol açtı. Yangının başladığı ve yayıldığı aşamalar hakkında yetkililer inceleme yürütüyor.

ilk müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürüldü. Olayla ilgili olarak gerekli güvenlik önlemleri alındı ve yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

Bursa&#039;da daire alev alev yandı

Bursa'da daire alev alev yandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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