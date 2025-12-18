Ağrı Kadın Futbol Kulübü'nden Hakem Raporuna Sert Tepki

Ağrı Kadın Futbol Kulübü Hakem Raporunu Hedef Aldı

Ağrı Kadın Futbol Kulübü, geçen hafta kendi sahasında 1955 Batman Belediyespor ile oynanan müsabakanın ardından hakemin müsabaka raporuna sert tepki gösterdi. Kulüp açıklamasında, sezon boyunca bazı kararlara sessiz kalındığı, ancak son karşılaşmada yaşananların artık kabul edilemez bir noktaya geldiği belirtildi.

Kulübün Tepkisi ve İddialar

Kulüp, yapılan açıklamada 'Bugüne kadar her şeye sustuk, hatadır dedik, her insan hata yapar dedik ancak gelinen noktada bunun hata olmadığı kanaatine vardık' ifadelerine yer verdi. Açıklamada özellikle 85. dakikada gerçekleşen bir pozisyona dikkat çekildi.

Açıklamaya göre, rakip takım oyuncusunun faulü sonrası serbest vuruş kararı verildi, pozisyonun ardından rakip takımın 10 numaralı oyuncusuna sarı kart gösterildi. Ancak kulüp, bu kartın müsabaka raporuna yanlış şekilde işlendiğini; sarı kartın faule maruz kalan Ağrı Kadın FK oyuncusuna yazıldığını iddia etti.

Kulüp ayrıca, teknik sorumlusunun aşırı itiraz veya hakaret içermeyen bir duruma rağmen ikinci sarı karttan oyun dışında bırakıldığını; bu kararın maçı izleyen herkesin gözü önünde gerçekleştiğini bildirdi. Açıklamada hakemin tavrı eleştirilerek, 'Hakemin görevi sahada tutmak, sahadan atmak değildir' değerlendirmesi yapıldı.

Kayıtlardaki Tutarsızlık ve Talepler

Kulüp, rakip takımın 11 numaralı oyuncusuna gösterildiği belirtilen sarı kartın da müsabaka kayıtlarına geçirilmediğini iddia ederek, yaşananların art niyetli olduğunu savundu. Açıklamada tüm rakiplerin kardeş olarak görüldüğü vurgulanıp, kulübün tek talebinin adalet olduğu belirtildi.

Açıklama şu sözlerle sonlandırıldı: 'Ağrı için elini değil tüm vücudunu taşın altına koyan bu sporcular ne olursa olsun mücadele etmeye devam edecek. Ne yaparsanız yapın, Ağrı’mız için biz burada olacağız.'

