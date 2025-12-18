Galatasaray Türkiye Kupası'na Başakşehir'i 1-0 Yenerek Başladı
Son şampiyon A Grubu'na galibiyetle giriş yaptı
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk haftasında Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi 1-0 kazanarak kupaya galibiyetle başladı.
Bu sonuçla son Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray, turnuvadaki ilk maçını üç puanla tamamladı.
Galatasaray, kupada ilerleyen haftalarda sırasıyla Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
