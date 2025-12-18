DOLAR
Galatasaray Türkiye Kupası'na Başakşehir'i 1-0 Yenerek Başladı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerek kupaya galibiyetle başladı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 22:34
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 22:34
Son şampiyon A Grubu'na galibiyetle giriş yaptı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk haftasında Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi 1-0 kazanarak kupaya galibiyetle başladı.

Bu sonuçla son Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray, turnuvadaki ilk maçını üç puanla tamamladı.

Galatasaray, kupada ilerleyen haftalarda sırasıyla Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

