Ahmed Kutucu, Başakşehir karşısında sezonun ilk golünü attı

Galatasaraylı futbolcu Ahmed Kutucu, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk haftasında oynanan maçta RAMS Başakşehir karşısında bu sezonun ilk gol sevincini yaşadı.

Maç Detayları

Müsabakanın 22. dakikasında, Leroy Sane'nin pasıyla ceza yayının sol tarafından ceza sahası içine giren Kutucu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

Bu sezon ilk kez 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu aynı zamanda ilk gol sevincini de yaşamış oldu.

Değişiklik

Maçın ilerleyen dakikalarında 84. dakikada Ahmed Kutucu yerini Yusuf Demir'e bıraktı.

