Galatasaray, Kupada Başakşehir'i İlk Kez 1-0 Yendi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda RAMS Park'ta Başakşehir'i Ahmed Kutucu'nun golüyle 1-0 yenerek kupada rakibini ilk kez mağlup etti.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 22:34
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 22:34
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu | RAMS Park

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ilk haftasında RAMS Park'ta RAMS Başakşehir ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar sahadan Ahmed Kutucu'nun attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

Bu maçla birlikte iki takım, Türkiye Kupası'nda dördüncü kez rakip oldu. Aslan, bu sonuçla turuncu-lacivertlileri kupada ilk kez mağlup etmiş oldu.

Diğer müsabakaların 2'sini Başakşehir kazanırken, 1 maç da berabere sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

