Galatasaray, Kupada Başakşehir'i İlk Kez 1-0 Yendi

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu | RAMS Park

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ilk haftasında RAMS Park'ta RAMS Başakşehir ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar sahadan Ahmed Kutucu'nun attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

Bu maçla birlikte iki takım, Türkiye Kupası'nda dördüncü kez rakip oldu. Aslan, bu sonuçla turuncu-lacivertlileri kupada ilk kez mağlup etmiş oldu.

Diğer müsabakaların 2'sini Başakşehir kazanırken, 1 maç da berabere sona erdi.

GALATASARAY, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA RAMS BAŞAKŞEHİR İLE 4. KEZ KARŞILAŞIRKEN, İLK KEZ RAKİBİNİ MAĞLUP ETTİ.