Galatasaray 1-0 RAMS Başakşehir — Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Galatasaray, RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerek gruba galibiyetle başladı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 22:50
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Mücadelenin tek golünü Ahmed Kutucu kaydetti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58.' Shomurodov'un pasında topla buluşan Brnic, ceza sahası dışı sol çaprazından sert bir şut gönderdi. Kaleci Günay, yere uzanarak topu kornere çeldi.

61.' Barış Alper sağ kanattan ortaladı; kale önünde Icardi'nin vuruşunda top kaleci Muhammed'ten döndü. Devam eden pozisyonda Icardi dar açıdan yeniden vurdu, kaleci direk dibinde topu kornere gönderdi.

64.' Brnic sol kanattan ceza sahasına çevirdi. Savunmada Arda'nın dokunduğu top kaleye yöneldi; kaleci Günay son anda müdahale edip topu çıkardı. Pozisyonun devamında Arda topu uzaklaştırdı.

70.' Hamza'nın savunma arkasına attığı uzun pasta Bertuğ hareketlendi. Bertuğ kaleci Günay'ı çalımlamaya çalışırken Sanchez araya girip topu kornere gönderdi.

90+4.' Sol kanattan Ebosele'nin ortasında, kale önünde Bertuğ'un kafa vuruşunu kaleci Günay çıkardı.

Stat ve hakemler

Stat: RAMS Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mehmet Emin Tuğral, Esat Sancaktar

Kadrolar

Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı (Sanchez dk. 46), Kazımcan Karataş, İlkay Gündoğan (Torreira dk. 46), Sara, Sane (Barış Alper Yılmaz dk. 46), Gökdeniz Gürpüz (Yunus Akgün dk. 72), Ahmed Kutucu (Yusuf Demir dk. 84), Icardi

Yedekler: Batuhan Şen, Oğulcan Yançel, Yusuf Kahraman, Ege Araç, Cihan Akgün

Teknik Direktör: Okan Buruk

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Opoku, Hamza Güreler, Ömer Ali Şahiner (Ebosele dk. 64), Berat Özdemir (Onur Ergün dk. 63), Kaluzinski, Brnic (Harit dk. 74), Shomurodov (Fayzullayev dk. 64), Da Costa (Selke dk. 74), Bertuğ Yıldırım

Yedekler: Doğan Alemdar, Duarte, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Ba

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Gol ve kartlar

Gol: Ahmed Kutucu (dk. 22) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Sallai, Ahmed Kutucu, Arda Ünyay (Galatasaray)

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

