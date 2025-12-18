Fenerbahçe, Eyüpspor Hazırlıklarını Sürdürdü

Fenerbahçe, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, 20 Aralık Cumartesi günü Eyüpspor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynayacağı Trendyol Süper Lig 17. hafta maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenman detayları

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Oyuncular daha sonra sahaya geçerek ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yaptı.

Antrenman, devamında gerçekleştirilen pas çalışmaları ile sürdü. Seans, taktiksel uygulamalar ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapılacak son idmanla noktalayacak.

