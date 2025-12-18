DOLAR
Recep Uçar: Çaykur Rizespor Beşiktaş Karşısına Momentumla Çıkıyor

Recep Uçar, Beşiktaş maçı öncesi "takım olarak ciddi bir enerji ve momentum yakaladık" dedi ve taraftarlara galibiyet sözü verdi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 17:51
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 18:18
Hazırlıklar ve teknik direktörün değerlendirmesi

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında oynayacakları Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Antrenman öncesinde Mehmet Cengiz Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Recep Uçar şunları söyledi:

"Beşiktaş maçı, lig devresinin son karşılaşması. Devre arasına mümkün olan en iyi sonuçla girmek istiyoruz. Rakibimizin de kazanmak isteyeceği bir maç olacak. Kolay bir karşılaşma bizi beklemiyor ancak biz de son haftalarda önemli bir ivme yakaladık. Beşiktaş son haftalarda arzu ettiği sonuçları tam anlamıyla alamamış olabilir. Ancak iç sahada çok güçlüler. Kadrolarında milli ve değerli oyuncular var. Böyle bir rakibe karşı oynayacağız. Bizim için önemli olan, sahaya kendi oyunumuzu yansıtmak ve mücadele gücümüzü sonuna kadar ortaya koymak. Son maçlarda takım olarak ciddi bir enerji ve momentum yakaladık. Oyuncularımın sahadaki istekleri, arzuları, sadakatleri ve taktiksel disiplinleri beni son derece mutlu ediyor. Bu birliktelik ve oyun anlayışıyla Beşiktaş maçına da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. İstanbul’da bizi destekleyecek çok sayıda Rizeli taraftarımız olacak. Hem oradaki hem de Rize’deki taraftarlarımızı mutlu edecek bir sonuç almak istiyoruz. Oyuncularım da bunun bilinciyle sahaya çıkacak"

diye konuştu.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

