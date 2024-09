Migros’tan Kırmızı Et Fiyatlarına Büyük İndirim! Dana Kıyma, Antrikot ve Daha Fazlası Ekonomik Fiyatlarla Raflarda

MİGROS KIRMIZI ET İNDİRİMİ YENİDEN BAŞLADI!

Türkiye’nin önde gelen market zincirlerinden biri olan Migros, müşterilerine müjdeyi verdi: kırmızı et ürünlerinde büyük indirim yeniden başladı. Dana kıyma, kuşbaşı, antrikot ve daha birçok ürün, tüketiciler için oldukça ekonomik fiyatlarla raflarda yerini aldı. Ekonomik zorluklar ve artan maliyetler nedeniyle vatandaşların kırmızı ete erişimi zorlaşmışken, Migros’un bu indirimi büyük ilgi görüyor.

Migros kırmızı et indirimi, tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği kampanyalar arasında yer alırken, uygun fiyatlı et ürünleri hem marketlerde hem de Migros Sanal Market uygulaması üzerinden satışa sunuluyor. İndirimden yararlanabilmek için Migros Money Kart ya da Migros Money Club Kart sahibi olmak yeterli.

KIRMIZI ET FİYATLARINDA DEV İNDİRİM

Hayat pahalılığının giderek artması ve vatandaşların alım gücünün düşmesi nedeniyle kırmızı et, mutfakların nadir misafiri haline gelmişti. Ancak market zincirleri, belirli dönemlerde yaptıkları kampanyalarla tüketicilere nefes aldırıyor. Migros da bu marketler arasında dikkat çekenlerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle kırmızı et ürünlerinde yaptığı dev indirimler, bütçesini zorlamadan kaliteli ürünler almak isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor.

Migros, kırmızı et fiyatlarında uyguladığı dev indirimle birlikte, dana kıyma, kuzu kıyma, dana but, antrikot, kuzu külbastı gibi birçok ürünü uygun fiyatlarla satışa sundu. İşte Migros’un kırmızı et fiyatları ve detayları...

MİGROS KIRMIZI ET FİYATLARI VE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

Migros’un kırmızı et indiriminde yer alan ürünler ve fiyat listesi oldukça dikkat çekici. İşte güncel fiyatlar:

Dana Kıymalık (Kg): 419,95 TL

419,95 TL Dana Kıymalık Yöresel (Kg): 469,95 TL

469,95 TL Dana Kuzu Kıymalık (Kg): 419,95 TL

419,95 TL Dana But Sotelik (Kg): 619,95 TL

619,95 TL Dana Gerdan (Kg): 459,95 TL

459,95 TL Dana Antrikot (Kg): 899,95 TL

899,95 TL Kuzu Külbastı (Kg): 735,95 TL

735,95 TL Dana Döş Rulo (Kg): 419,95 TL

419,95 TL Kuzu Kaburga (Kg): 429,95 TL

Bu fiyatlarla birlikte kırmızı et ürünlerine erişim, tüketiciler için daha da kolay hale geliyor. Özellikle dana kıyma, kuzu kıyma ve antrikot gibi temel et ürünleri, indirimli fiyatlarla alışveriş sepetlerinde yer buluyor.

MİGROS İNDİRİMİ HEM FİZİKSEL MAĞAZALARDA HEM SANAL MARKETTE GEÇERLİ

Migros’un kırmızı et indirimi, hem fiziksel mağazalarda hem de Migros Sanal Market uygulaması üzerinden geçerli. Tüketiciler, indirimli fiyatlarla alışveriş yapabilmek için Migros Money Kart ya da Migros Money Club Kart sahibi olmalı. Bu kartlar sayesinde indirimi uygulayabilir ve alışverişlerde avantaj sağlayabilirsiniz.

Özellikle Migros Sanal Market üzerinden yapılan alışverişlerde de indirimler aktif olarak kullanılıyor. Böylece evinden çıkmadan, online olarak alışveriş yapmayı tercih eden müşteriler de bu fırsatlardan yararlanabiliyor.

MİGROS KIRMIZI ET İNDİRİMİNİN VATANDAŞA FAYDALARI

Migros’un başlattığı bu büyük kırmızı et indirimi, özellikle dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Son yıllarda artan gıda fiyatları ve özellikle kırmızı etin lüks hale gelmesi, vatandaşların et tüketimini önemli ölçüde sınırlamış durumda. Ancak bu tür kampanyalar, vatandaşların kaliteli et ürünlerine daha uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlıyor.

Migros, yaptığı bu kampanya ile müşteri memnuniyetini artırmayı hedeflerken, aynı zamanda kırmızı et ürünlerine olan erişimi de kolaylaştırıyor. Dana kıyma, kuzu kaburga, kuşbaşı ve antrikot gibi ürünlerin indirime girmesi, farklı tüketici gruplarına hitap ediyor. Aile yemeklerinden, misafir sofralarına kadar her türlü yemek için uygun fiyatlı et ürünleri sunan Migros, bu kampanyayla dikkat çekiyor.

MİGROS'UN DİĞER KAMPANYALARI

Migros, sadece kırmızı et indirimleriyle değil, aynı zamanda birçok farklı üründe de yaptığı kampanyalarla tüketicilerin beğenisini kazanıyor. Gıda, temizlik ürünleri, kişisel bakım ve daha birçok alanda uyguladığı indirimlerle öne çıkan market, uygun fiyat politikasıyla müşteri kitlesini genişletiyor.

Kırmızı et indirimi dışında Migros, çeşitli paket ürünlerde de kampanyalar düzenleyerek müşterilerine cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Özellikle Migros Money Kart sahiplerine özel avantajlar, alışveriş yaparken ekstra indirim fırsatları da sağlıyor.

Migros’un kırmızı et indirimi kampanyası, özellikle fiyatların yükseldiği ve alım gücünün düştüğü bu dönemde vatandaşlara büyük bir rahatlama sağlıyor. Dana kıyma, antrikot, kuzu külbastı gibi et ürünlerinde yapılan dev indirimlerle Migros, kırmızı et tüketimini artırmayı ve vatandaşlara daha uygun fiyatlarla kaliteli et sunmayı hedefliyor.

Migros, hem fiziksel mağazalarında hem de sanal marketinde başlattığı bu indirimle, tüketicilerin kaliteli et ürünlerine ekonomik bir şekilde ulaşmasını sağlarken, kampanyalarının süresi boyunca müşterilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu büyük indirim fırsatından yararlanmak için Migros mağazalarına uğramayı veya Sanal Market uygulaması üzerinden alışveriş yapmayı unutmayın!